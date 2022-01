La tercera edició del programa «Up! Steam» del Consell Social de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha tingut una molt bona acollida tot i la pandèmia. «Malgrat la situació actual, els centres educatius s’han bolcat amb la iniciativa. S’han duplicat el nombre de participants i equips respecte a l’edició anterior. És increïble veure com s’inspira i orientar als joves, des d’edats primerenques, cap a aquestes disciplines amb fórmules innovadores i atractives que li facilite l’entrada al món de la tecnologia i de la ciència», assenyala Mónica Bragado, presidenta del Consell Social de la Politècnica.

«Up! Steam 3» és una competició entre centres valencians en la qual, en esta edició, han de desenvolupar productes, eines, prototips i espais que fomenten la sostenibilitat i transformen la ciutat en una «smart city», mitjançant accions centrades en la tecnologia, les enginyeries, l’arquitectura, les matemàtiques, l’art i la ciència, àrees que poden millorar la qualitat de vida de les persones i sobre les quals es volen despertar vocacions entre l’alumnat, especialments les estudiants perquè aposten en un futur per estes carreres universitàries.

En esta edició, i com apunta l’organització, hi ha hagut rècord d’inscripcions amb la participació de més d’un centenar de centres escolars i més de 2.400 alumnes de tota la Comunitat Valenciana integrats en 301 equips.

Dèficit de talent a les empreses

Bragado recorda que a les empreses i ha un dèficit de talent tecnològic, ja que menys joves aposten carreres de ciència i tecnologia —les matriculacions en les carreres «steam» a la Universitat Politècnica de València han caigut un 40%— tot i que la demanda de perfils especialitzats no fa més que augmentar.

Així, «el mercat de treball està experimentat una gran transformació, motivada pels desafiaments que origina l’impacte de les noves tecnologies, creant i modificant nous perfils d’especialistes, canviants i dinàmics», recorda.

Per això, cada vegada són més les empreses que incidixen en la cerca de perfils científics i tecnològics, per a avançar de manera creativa, indica la presidenta. I és que, segons previsions de la Comissió Europea, en 2025 caldrà cobrir set milions de llocs de treball vinculats directament amb estes disciplines. «És una pena que les noves generacions no reconeguen la importància de les professions tècniques, perquè el futur pertany a les carreres ‘steam’»,conclou. D’ahí la importància d’iniciatives com «Up! Steam».