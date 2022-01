Aprenent sobre aus aquàtiques i marines

El pròxim dos de febrer se celebra el Dia Mundial dels Aiguamolls i, coincidint amb esta data, l’Oceanogràfic de València ha organitzat del dimecres 2 al dissabte 5 de febrer el curs «Maneig, manteniment i conservació d’aus aquàtiques i marines». Es tracta d’un curs de 16 hores que amplia l’oferta formativa que es realitza en l’Oceanogràfic al llarg de l’any, que inclou, també, formació sobre tortugues, mamífers marins, corals i aquaris, meduses i taurons.

Com expliquen des de l’aquari, este curs pretén aprofundir en aspectes genèrics i específics dels ocells aquàtics i marins, utilitzant l’Oceanogràfic com un recurs únic, la qual cosa permet transmetre continguts de comportament, maneig i cura al medi controlat, així com fomentar actituds de respecte cap a estos animals i el seu entorn.

Professionals

El contingut del curs és molt complet i alterna les sessions teòriques amb sessions pràctiques. Per a les sessions teòriques, s’utilitzaran recursos audiovisuals i dinàmiques participatives en una aula a càrrec de diferents professionals de l’Oceanogràfic, que parlaran de diferents temes, com les adaptacions dels ocells al medi aquàtic, la reproducció o la medicina preventiva en ocells aquàtics i marines.

A més, tres professionals externs a l’aquari valencià i experts en l’estudi d’aus aquàtiques i marines participaran en el curs per a traslladar els coneixements sobre la seua experiència.

Les sessions pràctiques es realitzaran en les diferents instal·lacions exteriors de l’Oceanogràfic, on els cuidadors explicaran aspectes sobre alimentació i cures de les espècies.

Observar al costat dels cuidadors d’estos ocells les seues diferents labors, permetrà als assistents al curs conéixer i entendre el maneig i manteniment necessari en els ocells aquàtics i marins en un mitjà controlat com l’Oceanogràfic.

El dissabte 5 de febrer hi ha programada una eixida a la Marjal dels Moros, l’aiguamoll situat entre les poblacions de Puçol i Sagunt, que alberga una gran quantitat i varietat d’ocells aquàtics. A més, en estar prop de la costa, també es pot observar ocells marins. En esta excursió s’identificaran les diferents espècies que s’observen i es comentaran les seues característiques.

D’esta manera, l’alumnat podrà completar en el paratge natural la informació obtinguda al llarg de les sessions teòriques i pràctiques realitzades a l’Oceanogràfic.

També en línia

Per a les persones interessades en este curs que no puguen assistir de manera presencial, l’Oceanogràfic oferta una modalitat totalment en línia a un preu més reduït per a seguir el contingut teòric.

De la mateixa manera, també s’inclou una nova opció semipresencial que combina les classes virtuals amb les pràctiques presencials a l’aire lliure i la jornada del dissabte a la Marjal dels Moros.

Totes les modalitats —presencial, semipresencial i en línia— compten amb un preu reduït per a estudiants.

El curs té 16 hores de duració i en ell es pot aprendre sobre animals com la polla blava, l’ibis escarlata, el pelicà o el becplaner rosat.