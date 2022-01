Els centres tenen fins el 15 de febrer per a inscriure’s a Dualiza

CaixaBank Dualiza i l’Associació de Centres de Formació Professional FPEmpresa llancen la cinquena convocatòria de les Ajudes Dualiza, que té com objectiu l’impuls de projectes d’FP, presentats per centres educatius públics o privats, acompanyats d’una empresa o altres entitats col·laboradores.

Els centres educatius que desitgen optar a una ajuda econòmica ja poden inscriure’s en www.caixabankdualiza.es. El termini romandrà obert fins el dimarts 15 de febrer i l’avaluació i la comunicació dels projectes seleccionats es realitzarà durant el mes de març, detallen els impulsors del programa.

En total, la convocatòria destinarà 400.000 euros a projectes que busquen promoure la col·laboració entre centres educatius i empreses en el marc de la formació en alternança. L’assignació per a cadascun es determinarà en funció de la valoració emesa pel comité avaluador atenent criteris de qualitat i innovació, impacte, i sostenibilitat i diversitat.

CaixaBank Dualiza i FPEmpresa busquen impulsar «aquelles iniciatives que aporten un valor afegit tant a les persones com a les organitzacions de l’entorn, que revertisca en una major especialització i competitivitat de la regió».

Juan Carlos Lauder, director de CaixaBank Dualiza, mostra la seua satisfacció perquè la convocatòria —abans Dualiza Bankia— «continue de la mà de CaixaBank, la major entitat financera del país, demostrant la confiança que es té en el projecte, així com en la nostra FP, com a pilar indispensable per a la construcció del nostre futur».

A més, recorda que Dualiza té una acceptació «cada vegada major» per part dels centres educatius, «que veuen un suport indispensable per a tirar avant projectes que serien irrealitzables d’una altra manera». De fet, en l’edició anterior la Comunitat Valenciana va liderar la presentació de projectes, per damunt dels de la resta d’autonomies.

Per a Luis García, president d’FPEmpresa, «la col·laboració entre els centres i les empreses és clau per a la millora del sistema». «La cinquena convocatòria és un exemple i un camí per a continuar apostant per l’FP», afegix García.

Els projectes seleccionats contribuiran a impulsar l’aprenentatge de l’alumnat en professions lligades a la informàtica, la mecatrònica, la química, biologia molecular, el comerç, la geriatria, la jardineria, o la vitivinicultura.