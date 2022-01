L’educació centrarà el cinqué congrés de Drets Humans de la Fundació Mainel

La cinquena edició del Congrés Internacional sobre Drets Humans de la Fundació Mainel reunirà a València els dies 3 i 4 de febrer a un important grup d’experts per a debatre sobre la situació actual del dret a l’Educació, un dret en reculada en moltes parts del planeta degut a la pandèmia.

La trobada es realitzarà de manera presencial en la sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València (ICAV) i també es podrà seguir en directe a través d’internet. Les inscripcions són gratuïtes però han de realitzar-se abans de demà, dijous 20 de gener, al web www.derechoshumanos.mainel.org, on també pot consultar-se el programa complet.

Segons expliquen des de la Fundació Mainel, l’esdeveniment «serà un espai per a reflexionar sobre el paper de la comunitat educativa i de la societat civil en la consecució de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4, sobre la necessitat d’educar per a la ciutadania global, i també per a analitzar diferents models educatius que contribuïxen a una educació de qualitat».

L’activitat està subvencionada per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana, per la qual cosa la inscripció no té cap cost per als assistents.

El congrés compta, a més amb la col·laboració de l’ICAV, el departament de Filosofia del Dret i Política de la Universitat de València, i l’Institut de Drets Humans, també de la Universitat, a més de l’agrupació Comunicadors per Europa.

Entre els ponents que participaran durant les dos jornades estan: Ignasi Grau, director general d’OIDEL; Inger Enkvist, exassessora del Ministeri d’Educació de Suècia; Federico Buyolo, director d’nnovació Cultural de la Fundació Ortega-Marañón; Sandra Boni, vicedirectora de l’Instituto Ingenio (CSIC-UPV); Fernando Flores, director de l’Instituto de Drets Humans-UV; Miguel Ángel Sancho, presidente de la Fundació Europea Societat i Educació; i Jordi Bosch, director del Col·legio Santiago Apóstol de València, entre altres ponents.

La Fundació Mainell treballa des de 1990 en cooperació al desenvolupament, educació, acció social i cultura, prenent com a marc la defensa dels Drets Humans. La població refugiada, la justícia climàtica o la lluita contra la discriminació són altres dels temes tractats en congressos d’anys anteriors.