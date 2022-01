Professorat valencià es reunix amb la ministra

representants de la comunitat educativa. Pilar Alegría, ministra d’Educació, ha mantingut recentment una trobada informal amb professat que destaca per les seues metodologies innovadores i que han sigut reconeguts per diferents organitzacions. A l’encontre va haver una gran representació de la Comunitat Valenciana, amb quatre dels 10 docents de centres valencians: Coni La Grotteria, Irene Alegría, Francesc Nogales i Lluís Bonet. La ministra els va traslladar la seua enhorabona i va reiterarl’agraïment del Govern per l’esforç realitzat durant la pandèmia.