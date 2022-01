Coca-cola convoca una nova edició de les seues "Aules digitals"

Des de l’inici de la pandèmia, el sector acadèmic ha fet un esforç majúscul per adaptar-se a un escenari canviant: transformació digital, noves dinàmiques de formació, grups bambolla, baixes i quarantenes… amb un objectiu comú: continuar formant a l’alumnat perquè puga afrontar el seu futur professional amb confiança, i on cada vegada es valoraran més les soft skills com la «creativitat», el «treball en equip» o les «habilitats digitals». Per això, Coca-Cola, amb el seu suport a la comunitat educativa, torna a convocar les seues «Aules Digitals», els pròxims 3 i 4 de febrer.

Amb este esdeveniment de formació en línia, exclusiu per a professors, Coca-Cola busca un any més aportar valor als docents i ajudar-los en la seua tasca didària. El format s’emmarca en la 61a edició del Concurs de Joves Talents de Relat Curt i repetix després de l’èxit de la seua estrena l’any passat, quan el certamen també es va adaptar a l’escenari digital. Com estimular a l’alumnat? Així, el professorat de Secundària podrà unir-se a les sessions col·laboratives en línia, impartides per l’entitat Función Lenguaje, en les quals experts en diferents matèries donaran als docents noves eines per a continuar estimulant al seu alumnat, dotant-los de noves tècniques d’expressió amb les quals superar reptes com «el foli en blanc» i afrontar el seu futur acadèmic i professional amb més confiança.Falta de motivació, baixa autoestima, por al fracàs… són moltes les raons que poden portar a un alumne a bloquejar-se i perdre la motivació. Les sessions comptaran amb exercicis pràctics en els quals es posaran en comú diferents formes i eines perquè els docents puguen ajudar-los a superar estos reptes. A més, les «Aules digitals» també comptaran amb formació en competències digitals, perquè el professorat continue augmentant la seua capacitació davant el nou escenari educatiu digital: ja siga coneixent noves eines per a la creació de continguts, o explorant les possibilitats de les xarxes socials per a la seua aplicació a l’aula com a vertaders espais d’aprenentatge multidisciplinari. Les sessions seran inaugurades per Beatriz Osuna, directora de la Fundació Coca-Cola, i tindran com a cloenda una ponència exclusiva de l’escriptor Lorenzo Silva, autor de més de 80 novel·les i guanyador del Premi Planeta en 2012. Silva compartirà les seues experiències amb la literatura en esta trobada bidireccional amb els docents .