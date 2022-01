L’estació del Nord és un dels espais que va recòrrer l’estudiantat, quan va descobrir els versos de Vicent Andrés Estellés caminant per la mateixa ciutat que és protagonista d’alguns d’ells.

«Essència» és camí, senda de lectura per a l’alumnat de 2n de Batxillerat de l’IES Jorge Juan de Sagunt. Un camí de no retorn com l’afamat professor Cristian Olivé qualifica l’educació, «perquè no es pot tornar al punt d’inici quan tot ha canviat tant».

Així doncs, les veus de Joan Fuster i Vicent Andrés Estellés han entrat en la vida d’estos estudiants de 2n de Batxillerat, no sols perquè el currículum i les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) ho exigixen; sinó i sobretot perquè han viscut moments de connexió amb ells.

El projecte «Essència. Estellés i Fuster sense filtres», reconegut per la Fundació Bromera al Premi d’Experiències de Foment de la Lectura 2021, impulsa una experimentació lectora amb dos del autors essencials de la literatura del segle XX.

L’experiència brolla de la necessitat de respondre a la injusta situació que l’alumnat de 2n de Batxillerat del curs 2020-21, ‘silenciats’ darrere d’una mascareta i allunyats dels seus iguals per una distància sanitària adobada amb litres de gels hidroalcohòlics.

«En estes circumstàncies, l’aula esdevé freda i la veu de l’autor s’apaivaga; per això he volgut impulsar ambdues experiències: «Desemmascarem Fuster» i «@Estellésenessència». L’alumnat no sols viu la lectura sinó que desemmascara la vida», apunta la docent impulsora del projecte.

Així, juntament amb les tertúlies literàries de les obres, s’han articulat una sèrie d’experimentacions des de les quals es viu la cooperació, el diàleg, l’anàlisi de la realitat i sobretot la creació sota la mirada calidoscòpica del món que volen habitar. Una creació que pot passar per generar noves entrades del Diccionari per a ociosos de 2n de Batxillerat; o concentrar l’essència del Llibre de meravelles en un tub d’assaig summament eloqüent.

«Hem caminat per València amb els poemes d’Estellés; hem recitat coralment al terrat mentre esteníem la roba; i al carrer de Cavallers hem rememorat aquell soterrar d’Ausiàs March; hem tingut Fuster a casa amb el ‘llibre viatger’, l’hem fet nostre; i, fins i tot, hem sigut capaços de crear les nostres entrades», afirmen els estudiants.

«Conviure» amb un llibre

«El projecte de Fuster i Estellés ha sigut ‘una passada’; per primera vegada després de tants anys estudiant, hem treballat els autors i les obres d’una manera summament diferent. Hem viscut les emocions i les sensacions que ens desperten, cosa que mai havia fet. Sincerament, molt efectiu, perquè si em preguntes per qualsevol obra que he llegit en la meua trajectòria acadèmica segurament no sabré respondre't; però amb les obres de Fuster i Estellés ha sigut tan estimulant, tan explosiu i tan diferent que queda més al cap. S’han estimulat els sentits i hem gaudit molt durant el procés», afegix Laura Zamora, estudiant del grup de 2n de batxillerat de Ciències.

«Desemmascarem Fuster» s’articula al voltant de les entrades del Diccionari per a ociosos de l’homenot de Sueca. Les limitacions de la pandèmia impedien treballar dinàmiques de cooperació a l’aula, per la qual cosa s’impulsa un ‘llibre viatger’.

Així, durant una setmana del curs, l’alumnat tenia el llibre a casa i havia de crear la seua pròpia entrada. Una mena d’anàlisi creativa que podria ser multisensorial: un assaig visual, una composició plàstica, un escrit, una creació audiovisual, un podcast… una i mil possibilitats de diàleg amb l’obra d’un autor que a poc a poc bullia a l’aula.

Després de ‘conviure’ una setmana amb el llibre, l’alumne el portava a classe per a un altre company. Quan ja l’havia tingut tot l’estudiantat, es va impulsar un treball d’aforismes, així com una segona visita del ‘llibre viatger’ per les cases per tal que tot l’alumnat pogués llegir les creacions de la resta i interactuar.

Si bé Fuster sol resultar complicat d’entrada per als joves, a poc a poc la seua veu ressonà a les aules de Batxillerat i la capacitat creadora i estimulant de l’assagista arribar als estudiants que viuen amb decisió la seua proposta.

Destil·lar poemes

D’altra banda, l’experimentació poètica i la seua composició plàstica responen a la contundència i expressivitat del Llibre de Meravelles. El projecte «@Estellésenessència» pretén ser espurna, llum des de la consciència de la polseguera que paralitza; un virus que alliçona la societat i esdevé silenci, com el que canta el poeta; i és amb ell que als centres es descobrix la força de la paraula.

Després de viure i experimentar una ruta literària per la València d’Estellés, els estudiants han destil·lat un dels seus poemes i extraure’n l’essència. Un tub d’assaig metafòric que després han explicat en un codi QR enganxat a cadascuna de les ‘essències’.

D’esta manera, han viscut, revisar, sentir, olorat, degustat i compartit la poesia. Una experiència creativa més enllà de la comprensió lectora; una aposta per la multisensorialitat lligada a la vivència poètica. Com a resultat, una ‘capsa de les essències’, que conté cadascuna de les micropoesies creades per un alumnat que parla ara amb ulls d’Estellés i Fuster.

La poètica de la proposta assumix també la veu del disseny d’Olga Fernàndez, una estudiant del grup que s’ha implicat en la composició artística del projecte de la capsa de les essències. La fermesa amb què dialoga amb l’autor i els seus companys ha empoderat «@Estellésenessència», que esdevé ara una composició poètica renovada i conscient de l’univers estellesià.

«Viure la lectura sempre és un camí de possibilitats, per això fins i tot en un moment d’angoixa i limitació com pot ser 2n de Batxillerat amb la còvid definit i tot pel silenci, la distància i l’individualisme; la lectura ens ha obert les portes de la cooperació, el diàleg, la interacció i la creació de sendes d’un futur generat pels propis artífex dels aprenentatges», afegix la impulsora del projecte.