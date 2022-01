L’Educació ambiental, pilar fonamental de l’Oceanogràfic de València

Com a resultat del primer Seminari Internacional d’Educació Ambiental, que es va celebrar a Belgrad (Sèrbia) en 1975, es van establir les bases de l’educació ambiental dins dels programes de les Nacions Unides per a destacar la necessitat de formar les generacions actuals i futures en aquesta matèria.

Des d’aleshores, cada 26 de gener es commemora a tot el món el Dia Mundial de l’Educació Ambiental, una efemèride a la qual s’unix l’Oceanogràfic de València, ja que esta és una tasca a la qual dedica gran part del seu esforç i treball diaris. Resultat d’això és la programació de centenars d’activitats educatives, cursos universitaris, tallers, seminaris i trobades amb escolars i membres de la comunitat educativa durant els seus 19 anys d’existència.

Rigor científic com a base

L’Oceanogràfic compta amb un departament d’Educació propi que promou una educació eficaç i rigorosa als escolars i al públic visitant. A través d’una envejable proposta educativa, s’oferixen gran varietat d’experiències adaptades a tots els nivells educatius, des d’Infantil fins a l’universitari, amb elements d’interpretació interactius i un sistema d’educació

Així, mitjançant una cuidada proposta educativa, l’Oceanogràfic proporciona aprenentatges per a totes les edats, incloent senyalització bàsica, elements d’interpretació interactius i una metodologia que ix de l’aula i es desenvolupa en ambients naturals com els que envolten l’Oceanogràfic.

Un dels pilars fonamentals del centre valencià és promoure l’educació sobre conservació ambiental i incidir en les bones pràctiques mediambientals amb l’objectiu de millorar la vida de les espècies, l’entorn marí i la relació humana amb ells.

El Departament d’educació de l‘Oceanogràfic dissenya anualment activitats educatives formals amb els tallers «Els viatges de l’Oceanogràfic» i «L’Oceanogràfic viatja al teu col·legi», on es representen els principals valors de l’educació ambiental, especialment enfocada a l’àmbit marí.

Entre les activitats no formals destaquen les escoles de pasqua i estiu, els festivals científics, les conferencia i les xarrades amb l’objectiu de sembrar valors mediambientals en els més menutss.

Una de les novetats que oferix l’Oceanogràfic, coincidint amb el Dia Mundial de l’Educació Ambiental, és la formació a la «cantera» de monitors externs. Hui hi ha una jornada formativa als futurs educadors per a d’instruir-los en continguts biològics i científics perquè puguen exercir una completa funció educativa durant totes les activitats previstes per al transcurs d’enguany en matèria d’educació.

Oferta de formació

Després de la formació, es realitzarà una xarrada formativa sobre la importància de la Xarxa de Varaments de la Comunitat Valenciana; els processos de nidificació de tortugues; i el treball de recerca i conservació que es duu a terme des de la Fundació Oceanogràfic. Com a colofó, se soltarà a la mar una tortuga marina recuperada en l’ARCA de la Mar del Oceanogràfic.

Els interessats a formar part de l’equip d’educadors externs poden enviar la seua sol·licitud al correu electrònic d’info@oceanografic.org

Celebrar el Dia Mundial de l’Educació Ambiental «és, d’una banda, incentivar la participació de la societat en la cerca de solucions als problemes del medi ambient i posar en valor la labor educativa de l’Oceanogràfic com a altaveu per a arribar a tota la ciutadania i sensibilitzar i conscienciar sobre biodiversitat marina, la seua problemàtica i promoure les bones pràctiques mediambientals», defensen des de l’aquari.