El país d’Amarantí

Diuen i conten que allà on tot és possible, i quasi res és invisible, hi havia un país amb l’olor del llessamí i amb el nom d’Amarantí. I les bones llengües diuen que encara existeix...

En els seus camps es cultivaven tomaques amb gust de menta, cebes que en pelar-les feien riure, creïlles farcides de xocolate, pomes amb sabor de plàtan. També plàtans amb regust de lluç fregit i un grapat més de productes que desgraciadament no podem trobar a les nostres terres.

En les seues planures, on hi havia totes les tonalitats del verd, s’alçaven algunes muntanyes de cotó-en-pèl dolç. Els llaminers aprofitaven per a menjar-ne trossos sense mirament. Aquelles muntanyes tenien la facultat de recuperar-se i de seguida tornaven a tindre l’aspecte inicial. No obstant això, els aficionats a l’escalada no volien deixar de practicar el seu esport favorit. I sempre que algun escalador intentava pujar a alguna d’aquelles muntanyes, ploffff! S’afonava entre el cotó-en-pèl dolç. Immediatament l’havien de rescatar amb cordes salvadores, entre comentaris de reprovació com ara:

–És que són cabuts!

–I sempre necessiten el nostre ajut!

–És que no escarmentaran mai?

–Ja són ben grans!

–És que no recorden que les muntanyes no són per a escalar-les?

–I que són per a menjar...

–És que...

A més de les muntanyes de cotó-en-pèl dolç, també n’hi havia una altra coneguda per tots com la muntanyeta maleïda. Aquell lloc no el visitava ningú mai per una història passada i que més avant contaré.

Amarantí també posseïa un parell de llacs molt estimats pels seus habitants: el Rabell i el Flabiol, on grans i menuts tenien costum d’anar a practicar alguns esports aquàtics.

El llac Rabell era tranquil i melodiós; però si un element estrany entrava en contacte amb les aigües serenes, estes començaven a moure’s al compàs d’uns sons molt harmoniosos. Aquella peculiaritat l’aprofitaven els aficionats a la vela per a fer competicions de maxi ritme, famoses a Amarantí i també als països del voltant.

En aquelles competicions les barques havien de seguir el compàs de la música de l’aigua del llac. Les guanyadores eren les primeres embarcacions que aconseguien travessar la llacuna i mantindre’s sobre les aigües. Tot un espectacle!

El Flabiol, el destinaven a practicar la natació. En aquell llac es permetia flotar sobre les aigües amb un paraigua obert, per no cremar-se pels rajos del sol. Però el Flabiol tenia una característica única en el món: quan es cansava de la gent, emetia un so igualet al d’un gran bombo. Això feia que tots se n’isqueren de seguida i així el deixaven tranquil. I, quan ocorria això, la gent sempre comentava una mica enfadada:

–Caram amb el sorollot!

–Quin llac tan puntimirat!

–Cada dia es cansa més prompte.

–No té consideració!

–Necessita una amonestació!

–O dues!

–O més!

Els llacs s’alimentaven d’uns quants rierols bondadosos escampats per tot el país, on els peixos nadaven i jugaven en les aigües cristal·lines i cantadores.

Amarantí estava poblat per diferents ètnies, llinatges o races. Els grups més nombrosos eren el nyus, els nyas i els ninyusninyàs.

Als nyas els agradava viure en casetes rodejades de jardins ben cuidats, al mig dels boscos o a la vora d’algun riu. Als nyus, per contra, els encantava instal·lar-se damunt les branques dels arbres, perquè se sentien feliços en les altures. Ara bé, tant els uns com els altres, quan s’hi establien, era per sempre, tot el contrari que els ninyusninyàs, que no paraven mai quiets. Els ninyusninyàs deien que quedar-se sempre en el mateix lloc els avorria i els ofegava l’alegria. Aleshores, quan trobaven un emplaçament que els agradava, construïen ciutats subterrànies, on entraven a través de túnels. Encara que no s’estaven molt de temps en cada ciutat, eren uns constructors magnífics.

Els ninyusninyàs eren molt menudets, de color blanc i redonets com les boletes de jugar al gua. Tenien la cara allargada, amb un parell d’ulls blaus com el cel, el nas molt perfilat, les orelles redones com el cos i una boca en forma de cor. Els seus cabells eren blaus i rulls.

Per una altra banda, els nyus eren alts i de color violat. Tenien els peus menudets i els agradava canvia de sabates sempre de seguit. Tant els agraden les sabates que en tenien de tots els colors, perquè se les feien ells mateixos. Per contra, tenien les orelles enormes, però molt delicades. No podien suportar els crits ni tampoc les veuotes fortes. El seu rostre reflectia la bondat que tant els caracteritzava. Això no lleva que tingueren les seues manies i els seus moments de mal humor. Amb només un ull redó dalt del nas, podien distingir qualsevol minúcia d’una simple ullada. Els nyus eren molt tranquils, els agradaven el silenci de la natura, els llenguatges del vent i les melodies de les aigües dels rius bondadosos.

En canvi, els nyas no arribaven a ser tan alts com els nyus, i la pell del seu cos era de color verd. Tenien una cara molt fina i tan bonica com un lliri, ulls verds, nas redonet, orelles paregudes a les dels donyets i una boca que tancada semblava un puntot en la cara, però si l’obrien pareixia una mitja lluna contenta. Els cabells, rojos com el foc, els portaven llargs, bé per a nugar-se’ls, bé per a fer-se moltes trenes per tot el cap, o bé per a deixar-se’ls caure per l’esquena.

Els nyas eren alegres com cascavells i tenien una veu que podia resultar molesta per als altres. Parlaven pels colzes. Sempre tenien coses a dir, alguna història per contar, alguna endevinalla per plantejar, algun joc per donar a conéixer...

Aquells tres grups, així com la resta d’éssers d’Amarantí, vivien per tot el territori sense problemes entre ells. I realment no hi hauria hagut cap problema si no fora per Severini, àlies el Pífia, un personatge molt particular, que va fer els estudis de mag per correspondència, i a qui tots consideraven un mala pècora.

Severini era prim com un tel de ceba i àgil com una llebre. Com li agrada distingir-se dels altres, portava la pell pintada de color carabassa. Ningú ha sabut mai per què els seus ulls eren redons i grocs, com els sols que pinten els xiquets. En les orelles portava moltes arracades negres i grises, i sempre duia un somriure estrany, sospitós. Li agradava obrir la boca per deixar ben visible la imatge de les dues fileres de dentetes acabades en punta. El seu nas era ínfim.

Aquell mag només tenia una obsessió: convertir-se en el mag més mag de tots els mags de l’univers. Es considerava superexcepcional i no suportava que n’hi haguera cap altre de més excepcional que ell. Per això, quan sabia del naixement d’una criatura que el poguera superar amb alguna qualitat prodigiosa, intentava absorbir aquella qualitat perquè passara a la seua persona. No ho va aconseguir mai.