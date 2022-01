Xiquets i xiquetes tornaran a ballar amb "L’Escola Dansa"

«L’Escola Dansa» torna als centres educatius que vulguen endinsar-se en un projecte artístic i educatiu que apropa el ball i la música a l’alumnat i, de pas, suposa un bàlsam i un cert alliberament dels estrictes protocols a les aules i d’una pandèmia que no descansa.

La Conselleria d’Educació ha convocat la segona edició d’esta iniciativa que es va engegar l’any passat i a la qual els centres poden apuntar-se fins al pròxim 4 de febrer. La iniciativa de la Direcció General d’Innovació Educativa —juntament amb el Cefire Artisticoexpressiu i el Conservatori Professional de Dansa de Castelló, a la Plana— està especialment dirigida a Primària, sobretot a les assignatures de Música i Educació Física, i inclou jornades formatives per al professorat perquè després els docents traslladen les pautes a l’alumnat.

Enguany, una de les cançons que es proposa als centres és «Alegria», del Diluvi; així com «Gipsy Dream», d’Ainda Nao Street Band; i «Minor Swing», de Rachel Portman. A través del web del Cefire, els centres poden inscriure’s i també ho ha de fer el professorat implicat, a una de les tres jornades de formació.

Estes, previsiblement, es duran a terme a les tres províncies a llocs encara per determinar, però la conselleria preveu que siguen els dies 12, 19 i 26 de febrer, tots tres dissabtes, de 9:00 a 14.30 h, aproximadament. En estes sessions, s’explicaran les pautes i recursos didàctics sobre els balls. La cançó del Diluvi és l’única que té la coreografia dirigida, mentre que en les altres dos obres les i els docents tindran més llibertat per a decidir els passos.

«L’Escola Dansa» és un projecte educatiu «en què conviuen la dansa i la música, fomentant la creativitat i expressivitat de l’alumnat, a través del llenguatge corporal i del moviment», apunten des d’Educació, i els beneficis per a l’alumnat són nombrosos. D’una banda, els apropa al món de la dansa, una disciplina artística que els pot resultar desconeguda. D’altra banda, també té repercussions emocionals i en la salut mental dels més menuts, doncs ballar ajuda a expressar-se, mitjançant el llenguatge corporal. Així, extrauen tot el potencial artístic, comunicatiu i creatiu que els més menuts porten endins. Tanmateix, es fomenta el treball en equip i compartir un objectiu comú a classe; així com l’acceptació de la imatge corporal de l’alumnat sobre si mateixos.

Per la seua banda, a més de les jornades formatives de la mà de personal del Cefire i el conservatori, el professorat comptarà amb material didàctic a través d’àudios i vídeos, amb apunts sobre les coreografies i altres pautes.

Quasi 3.000 infants

«L’Escola Dansa» va sorgir com una alternativa a «L’Escola Canta», una iniciativa amb molt bona acollida pels centres abans de la pandèmia. No obstant això, durant la crisi sanitària, va sorgir l’alternativa de ballar, com una proposta més segura i que en la majoria d’escoles es desenvolupa al pati.

Així, la primera edició de l’«Escola Dansa» va comptar amb uns 47 centres participants de 33 municipis, on van ballar 2.933 xiquets i xiquetes. Aleshores, les obres seleccionades van ser la «Malaguenya de Barxeta» (d’Azael Tormo, a partir d’un tema popular); «Bolero» (Maurice Ravel); i «Sing, sing, sing. With a Swing» (de Louis Prima amb arranjaments de Jesús Santandreu).

«Els xiquets s’ajuden i veuen que són capaços de ballar en equip; la part dels valors és molt bonica», apuntava un dels centres a Levante-EMV, el curs passat. Ara, després de les formacions i entre febrer i juny, les escoles prepararan les coreografies que, si ho permet la situació sanitària, podran mostrar en actes amb les famílies a final de curs.