Alimentar és educar

SSegons l’últim informe sobre Alimentació, Activitat Física, Desenvolupament Infantil i Obesitat de l’Estat espanyol, un 40,6 % dels xiquets i xiquetes de 6 a 9 anys pateixen sobrepès o obesitat. Aquestes xifres ens situen en uns nivells de prevalença molt preocupants, ja que seríem el quart país europeu amb les dades més elevades. Amb aquests nivells d’incidència no ens podem permetre viure en entorns que fomenten models d’alimentació no saludables, perquè això afecta, sobretot, els col·lectius més vulnerables, com es la infància o les classes socials que tenen menor poder adquisitiu. L’enorme poder de la publicitat, que influeix decisivament en les nostres compres, els estils de vida de menjar ràpid i poc saludable, la desconnexió entre persones consumidores i productores, la gentrificació i el desconeixement de la realitat del camp... són elements que contribueixen a l’entorn obesogènic en què vivim i que determinen la manera en què ens alimentem i consumim.

Per combatre aquesta problemàtica tenim una eina fonamental que permetria la democratització de la bona alimentació, els menjadors escolars. Tots els espais alimentaris de les escoles (esmorzars, menjadors escolars, pícnics en les excursions, visites, horts...), haurien de tindre aquest component educatiu que ens ajude a entendre que alimentació i sostenibilitat són conceptes que han d’anar de la mà i contemplar-se com una mesura eficaç per a combatre la desigualtat. Perquè alimentar de manera adequada també és educar.

No obstant, la realitat dista molt d’aquest model de menjador ideal, entès com a espai pedagògic i que ofereix un menjar saludable i sostenible a l’alumnat. Ens trobem amb un model mercantilitzat, en mans de grans empreses de restauració, on no s’aprofita gens el potencial educatiu i on el preu és encara l’element decisiu que impera per damunt de tot. Així mateix, en aquest servei tampoc s’incorporen elements indispensables per a lluitar contra la crisi climàtica com la introducció d’aliments de proximitat, de temporada, ecològics o frescos. Cal remarcar que als menjadors escolars del País Valencià es serveixen 177.000 àpats/diaris, a través dels 1.476 centres escolars que existeixen. Si en aquests menús es fera ús d’aliments de proximitat, l’impuls al sector productiu local seria incalculable.

Però el que tenim és que en la majoria de menús escolars existeix encara una gran carència de fruites i verdures, poques llegums, s’abusa dels derivats càrnics i dels aliments processats i ensucrats. Tampoc es fa un ús suficient de producte ecològic (haurien de suposar com a mínim un 3 % d’aliments ecològics), ni d’hortalisses de proximitat (haurien de suposar com a mínim un 40 % de fruites i verdures fresques de la Comunitat Valenciana), com regula el Decret 84/2018 per al foment de l’alimentació saludable i sostenible als centres públics de la Generalitat. Tenim un marc normatiu que, encara que tímid i poc exigent, podria ajudar al transit cap als menjadors escolars sostenibles, però que no es compleix en gran part dels serveis de restauració col·lectiva.

Per això, el nostre paper des d'organitzacions, des de les Ampes, des de les comunitats educatives, és continuar reivindicant un model de menjador escolar més arrelat al territori, més saludable i més pedagògic. Reconèixer el paper dels menjadors escolars com a espais alimentaris i educatius és essencial si volem contribuir a la salut de les generacions venidores i del planeta que hereten. Perquè com ja hem dit a l’inici, alimentar és educar.