La importància dels aiguamolls per a la supervivència del planeta

La ciutat de Ramsar, en la costa de la Mar Càspia a l’Iran, va ser la seu en la qual es va acordar el Conveni internacional sobre els Aiguamolls, un compromís que es va signar el 2 de febrer de 1997. La Convenció sobre els Aiguamolls és un tractat intergovernamental que servix de marc per a l’acció nacional i la cooperació internacional en pro de la conservació i l’ús racional dels aiguamolls i els seus recursos. En l’actualitat hi ha més de dos milers d’espais protegits en desenes de països a tot el món en el marc d’eixe acord.

Així, tots els anys des d’aquell 2 de febrer, organitzacions no governamentals i grups de ciutadans de tots els nivells han aprofitat l’oportunitat per a realitzar actes i activitats, encaminats a augmentar la sensibilització del públic en general sobre els valors dels aiguamolls i els beneficis que reporten en general i la Convenció de Ramsar en concret.

Enguany s’ha seleccionat el lema «Actuar pels aiguamolls és actuar per la humanitat i la naturalesa» per a cridar l’atenció sobre el paper essencial que juguen estos ecosistemes per a la pròpia supervivència del planeta.

Hàbitat d’aus i altres animals

L’Oceanogràfic de la Ciutat dels Art i els Ciències és sensible a la importància d’estos ecosistemes i des del seu naixement —fa ara 19 anys— ha desenvolupa una tasca de conscienciació i divulgació a través de la recreació de zones específiques, la conservació d’animals i plantes, i les accions de conservació i divulgació en l’exterior de les seues instal·lacions.

Les zones humides són un dels ecosistemes més rics i productius del planeta. Constituïxen l’hàbitat de centenars d’espècies endèmiques de fauna i flora amenaçades; configuren bells paisatges; regulen el cicle hidrològic; i filtren contaminants, per la qual cosa complixen funcions ecològiques essencials.

En estos espais de l’Oceanogràfic es poden contemplar els animals més característics com la polla d’aigua comuna, el becplaner rosat i blanc, la tortuga de Florida o de rierol, el cap-roig, el martinet verd o de nit comú.

El «llac viu»

Al llarg dels últims anys es desenvolupa el Projecte Albufera de la Fundació Oceanogràfic a partir dels estanys clorats que existien en l’aquari i ara s’han convertit, amb la seua naturalització, en un llac d’una biodiversitat sorprenent i de qualitat.

Amb el llac de l’Oceanogràfic i la seua transformació inspirada en els aiguamolls locals, es perseguix acostar al públic un ecosistema tan important per a la conservació de flora i fauna, així com per a combatre el canvi climàtic.

D’esta manera, el llac viu s’ha convertit en un espai immens on conviuen espècies d’anàtids, amfibis, peixos i flota d’interés conservacionista, apunten des de la fundació.

Entre les espècies que es poden trobar en el llac viu de l’aquari està l’ànec acolorit i blanc, o cigne cantaire, corb de mar, fotja comuna o el gran pelicà blanc. Tanmateix, estes instal·lacions són utilitzades per un total de 36 espècies d’aus, que visiten València al llarg de tot l’any procedents, principalment, del Parc Natural de l’Albufera i del llit vell del Túria.

Espècies amenaçadess

A més, coexistixen unes altres espècies gràcies a la participació del servei de flora del centre d’investigacions piscícoles del Palmar de la Generalitat Valenciana, de manera que alberga una gran colònia del característic peix valencià, el samaruc; a més de l’ofegabous, el xarxet comú, la malvasia capblanca, o la fotja banyuda.

Recentment, s’ha cultivat en les instal·lacions de l’Oceanogràfic la Ceratophyllum submersum, una planta aquàtica catalogada en la Comunitat Valenciana en perill d’extinció, que s’ha replantat en els tancat de la Milia i de l’Illa, i en l’Ullal del Font del Forner (en l’Albufera).

A més, la Fundació Oceanogràfic du a terme en col·laboració amb la Generalitat Valenciana diversos plans de recuperació que suposen un clar èxit de la política de conservació que es desenvolupa des de l’aquari valencià.