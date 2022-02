Les escoles commemoren el Dia de la Pau amb comfeti i pluja de bons desitjos

El Dia Escolar de la No Violència i la Pau es commemora des de fa dècades als centres educatius i, malhauradament, mai deixa de ser necessari reivindicar-lo. Les situacions d’injustícia, desigualtat i vulneració de Drets Humans es mantenen a un món en què els més menuts també volen dir la seua.

Així, esta jornada, que al calendari escolar està marcada el 30 de gener, es convertix en una valuosa eina per als docents. D’una banda, per a conscienciar des de menuts en valors humans i igualtat; i, d’altra, per a visibilitzar els bons desitjos dels xiquets i les xiquetes.

Així, malgrat la pandèmia i que la sexta onada no posa les coses fàcils a les aules, alguns centres educatius no van deixar passar esta data i van organitzar activitats plenes d’aprenentatges i simbolisme per a commemorar el Dia de la Pau amb les i els escolars. Dos exemples són el Col·legi Chiner Villarroya de València i el CEIP Mare de Déu de Vallivana de Picassent.

En el primer cas, el centre concertat ha decidit visibilitzar el seu treball sobre la pau al seu carrer, amb una «pluja» de bons desitjos. Així, amb acolorits paraigües han creat un vistós mosaic, des d’on pengen els missatges i anhels de pau que l’alumnat d’Infantil, Primària i Secundària han preparat a classe, en forma de gotes d’aigua.

Mónica Chiner, directora en funcions del centre, explica que cada curs celebren el Dia de la Pau amb una exposició dins de l'escola. «Ara, amb la pandèmia, vam decidir fer-ho fora, perquè tothom poguera vore-ho», explica la directora. Així va sorgir la idea.

Com relata, molts dels desitjos estan relacionats «amb la fi de la pandèmia i la necessitat de tornar a abraçar-se; el rebuig a la guerra i els assassinats i violència que patixen els xiquets i xiquetes».

«Escape room»

Empatia, amistat, sinceritat, amabilitat, companyonia, amor, respecte... són algunes de les paraules que poden llegir-se a les «gotes», a més d’altres com «No al bullying», «Que s’acaben les pistoles»; «No al maltractament capa les dones»; o «Que pare l’escalfament global», doncs el canvi climàtic també contribuïx a les desigualtats i provocarà conflictes en un futur.

Precisament en el CEIP Mare de Déu de Vallivana de Picassent van decidir juntar la commemoració del Dia de la Pau amb una altra habitual a les escoles el primer mes de l’any: el Dia de l’Arbre a la Comunitat Valenciana, que va ser el 31 de gener, el passat dilluns. Així, amb estes dues temàtiques van crear una escape room mediambiental en el qual han participat tota l’escola, quasi 500 xiquets i xiquetes.

L’alumnat va haver de superar una sèrie de proves relatives a la pau i consciència mediambiental per tot l’edifici i els patis, com desxifrar jeroglífics; aconseguir claus i codis; recerca d’objectes; i muntar trencaclosques amb missatges secrets. A les seues mans estava evitar en el joc que l’any 2047 els arbres desaparegueren de la Terra. Ara, per haver superat la prova, a més, les i els escolars són els responsables de cuidar i fer créixer una planta a classe.

La directora d’este centre públic, Marta Espí, explica que, en pandèmia, les i els escolars necessiten més que mai fer activitats. «La pandèmia ha limitat molt les accions, per por als contagis, però nosaltres sí que apostem per fer activitats tant dins del col·le com aprofitant l'entorn; sempre amb seguretat, mantenint els plans de contingència i portant jupetins de colors per a diferenciar els grups», afirma.

En esta ocasió, apunta que han volgut conjuminar el Dia de l'arbre —perquè el centre està en ple procés de convertir-se en una escola sostenible—, així com els valors del Dia de la Pau. «El tema de la pau ho tenen molt assumit i és intrínsec als més menuts, que respecten els valors, les cultures, religions... els prejudicis són dels adults», afegix la directora.

Assegura que el resultat de l’escape-room va ser que «s’ho passaren genial», salvant el món dels prejudicis i buscant pistes en aules plenes de comfeti.

Les i els escolars del CEIP Mare de Déu de Vallivana de Picassent van haver de capgirar l’escola per a trobar les pistes i proves que el professorat havia preparat en l’escape room.