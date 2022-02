La 19a edició dels premis Buero de teatre jove de Coca-Cola ja escalfa motors

Una nova edició dels Premis Buero comença per a fer del teatre una eina de formació i creixement pel futur dels joves, adaptada a la situació d’enguany. Així, s’aposta per un certamen híbrid que combina les activitats presencials amb altres en línia.

Quant a les modalitats de participació es torna a apostar per l’espectacle teatral i es consoliden les novetats de l’any passat —el monòleg i l’auditeatre—, ja que han demostrat ser un estímul per a l’estudiantat. No obstant això, la temàtica és lliure i es pot fer en qualsevol llengua oficial.

D’esta manera, en febrer i març seran les formacions presencials, en les quals podran participar docents, joves i professionals de les arts escèniques.

A la fi de març i principis d’abril se celebraran formacions en línia perquè, aquelles persones que no van poder desplaçar-se a les presencials puguen accedir als coneixements prèviament impartits.

Altra edició adaptada a la covid

Ja al maig tindran lloc les gales autonòmiques on es donaran a conèixer els seleccionats per a la Setmana de Teatre Jove en una gala final on s’anunciaran els guanyadors.

Amb este nou exercici, el certamen impulsat per la Fundació Coca-Cola complix 19 anys d’innovació i lideratge en els quals ha posat en valor la creativitat i el talent jove. En este temps, s’ha convertit en un projecte de referència per a milers de joves que aprenen a comunicar-se i a treballar en equip mentre reforcen habilitats com la l’expressió o l’empatia. A més, amb la pandèmia, el teatre ha demostrat ser una eina eficaç de capacitació perquè els joves adquirisquen noves habilitats.