L’Oceanogràfic impartix una formació per a conéixer tots els secrets de les meduses

El curs de «Maneig i manteniment de meduses» de l’Oceanogràfic tindrà lloc del 25 al 27 de febrer. Les persones interessades que seguisquen este curs tindran l’oportunitat d’escoltar els millors coneixedors d’estos animals, professionals amb una relació intensa durant anys en quant a l’alimentació i cura d’estos invertebrats.

Els professionals explicaran no sols la taxonomia i generalitats de les meduses, així com les diferents dietes d’alimentació que requerix cadascuna de les 30 espècies que habiten l’Oceanogràfic, sinó que també podran explicar, avalats per la seua llarga experiència, com s’aconseguix el manteniment de pòlips, l’estrobilació i creixement d’èfires.

Igual que en els cursos anteriors, centrats en altres espècies, enguany també s’oferix la modalitat en línia a més de la presencial. Tanmateix, el curs compta amb quatre ponents externs, molt reconeguts a nivell nacional i internacional en el tema dels cnidaris, amb una producció científica molt prolífica.

Referents internacionals

Entre el experts que estaran al curs es preveu la participació de Josep Maria Gili, reconegut i premiat doctor del ICM-CSIC de Barcelona —Institut de Ciències de la Mar del Consell Superior d’Investigacions Científiques—; Ainara Ballesteros, també membre de l’ICM-CSIC de Barcelona; Borja Mercado, doctor en Hidrozoologia de l’Institut Cavanilles de la Universitat de València; i César Bordehore, professor associat d’Ecologia en la Universitat d’Alacant i també investigador del grup de Gestió d’Ecosistemes i de la Biodiversitat Biològica.