Recital poètic en família: moments inoblidables, terratrèmol d’emocions

Aquesta proposta pretén introduir la poesia a casa d’una manera divertida. És per això que ofereix unes claus perquè, en família, des dels més menuts fins als més majors, preparem un recital, una festa poètica. Alguns aprendrem a recitar; altres, més experts, reforçarem o millorarem l’expressió oral. Aprofitem, doncs, l’oportunitat que ens regalen els poemes per a compartir sentiments i emocions.

Hi ha colles d’amics amb xicalla que es reuneixen sovint i famílies que s’ajunten habitualment. Si fem coincidir el recital amb alguna celebració, a més de divertir-nos, ens haurem submergit en el món de la poesia i descobrirem els seus efectes més enllà de les habilitats lingüístiques assolides. Crearà noves complicitats i lligams afectius entre els amics o la família. Records inoblidables.

Ens organitzem?

Primer que res cal determinar el dia per tal d’il·lusionar-nos amb la cita poètica. Convé que hi haja encarregats de llegir alguns poemaris infantils. Tenim poetes i editorials valencianes que aposten per la poesia infantil. En Andana Edicions trobarem una col·lecció, «Vagó de versos», dedicada als poemaris per a infants. També podem explorar per Internet els catàlegs d’altres editorials. En la col·lecció «El Micalet Galàctic» de Bromera hi ha un bon nombre d’aquestes publicacions per a triar. Altres editorials com Bullent, Onada o Edicions 96 inclouen poesia infantil interessant.

És millor fer un triatge de poemes per adequar-ne la llargària i la temàtica a les distintes edats. Comprovareu que els més menuts, encara que no lligen, són ben capaços d’aprendre algun poema curt o alguna estrofa.

Atenció rapsodes!

Per a recitar, cal reproduir el text sense alterar-lo, perquè la melodia de les paraules es trencaria. Tenim a favor nostre el ritme, que ajuda a recordar-lo. Per tant, hi ha dues opcions: recitar-lo llegint-lo o recitar-lo de memòria. Això sí, s’ha de preparar ben preparat per assegurar-nos l’èxit. Ací van uns quants consells.

En primer lloc, llegim-lo amb deteniment per entendre’l a la perfecció.

Tot seguit, marquem amb un llapis els signes de puntuació (coma, punt i seguit, punt i a part, dos punts...) traçant una, dues o tres ratlles inclinades que ens ajudaran a fer les pauses. Fixem-nos en aquest exemple:

Matins d’abril

Ja s’acosta,/

ja és a prop,/

al darrere del cantó,/

el canvi d’estació.///

M. Dolors Pellicer. Comptem cabretes i pintem ocells. Andana.

La pausa ha de ser més curta o més llarga segons el nombre de ratlles. És molt important que vocalitzem i que no correguem en recitar perquè s’entenguen bé les paraules. Els versos s’han d’assaborir.

Ara toca llegir-los en veu alta i fixar-nos en l’entonació. Hem de notar que dels versos naix una melodia, una música particular i única.

Aprofitem la tecnologia!

Una manera de comprovar com recitem és enregistrant el poema en un àudio al mòbil. Busquem un còmplice i enviem-li’l per WhatsApp. Escoltem-nos recitar. Si algú s’atreveix a memoritzar-lo, a més de l’àudio, gravem-lo en vídeo.

Va de bo! El recital en directe

Com més sucre, més dolç! Preparem un acompanyament musical per als poemes. Si algú del grup toca algun instrument, perfecte. Si no, podem utilitzar un fons enregistrat. Sortejarem amb números l’orde d’intervenció. El millor moment, la tertúlia en acabant de dinar o sopar.

*Article de la campanya «Fem visible la LIJ» de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura