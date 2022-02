"Sapiència" torna amb una nova edició que també s’obri a l’alumnat de 4t d’ESO

La Conselleria d’Innovació i Ciéncia junt amb la Xarxa d’Universitats Valencianes pel Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (Ruvid) han convocat la segona edició dels Premis Sapiència, una iniciativa que té com a objectiu despertar vocacions científiques entre l’alumnat de la Comunitat Valenciana, a més de reconéixer la implicació i la motivació del professorat.

Com a novetat en esta segona edició, s’amplia el nombre d’estudiants que poden optar als premis. A més de l’alumnat matriculat en 1r i 2n de Batxillerat, també poden presentar els seus projectes les i els estudiants de 4t d’ESO.

Per la seua banda, la Conselleria d’Educació, a través dels Cefire, oferirà jornades de formació pels docents que tutoritzen els projectes dels joves investigadors i investigadores.

Quant la presentació de candidatures als Premis Sapiència es farà, de manera telemàtica, en dues fases. En una primera fase, el tutor o tutora responsable de l’equip haurà de formalitzar la preinscripció abans del 6 de maig a les 23:59 hores a través del web dels Premis Sapiència. La sol·licitud de preinscripció inclourà el formulari i l’autorització signada de cessió de drets d’imatge de cada participant.

En una segona fase, els docents responsables formalitzaran la inscripció de la candidatura, incloent-hi una memòria descriptiva del projecte, així com un vídeo de presentació d’un màxim de 4 minuts. El termini per a presentar esta inscripció de la candidatura s’iniciarà el 4 de juny i conclourà el 4 de juliol, també a mitjanit.

Els treballs poden ser en equip

Els treballs d’investigació podran estar elaborats per un equip d’un màxim de tres autors del mateix centre i estaran tutoritzats per un professor o professora del centre on estudien. Cada projecte podrà tindre un màxim de dos tutors.

No hi ha límit de presentació de candidatures per tutor, ni per centre, i els treballs presentats cal que s’hagen desenvolupat totalment o parcialment pels seus autors durant el curs escolar 2021-22.

Els projectes d’investigació hauran d’estar emmarcats en les àrees temàtiques d’Arts i Humanitats; Ciències Socials i Jurídiques; Física, Química i Matemàtiques; Ciències de la Terra i de la Vida, i Tecnologia i Enginyeria; i en esta segona edició de Sapiència es concedixen un total de 32 premis, dotats amb un import total de 70.000 euros.

Concretament, es lliuraran cinc primers premis, un per cada àrea del coneixement, cinc segons premis i deu tercers premis, dos per cada àrea de coneixement. A més, s’entregarà un únic premi especial i addicional a un dels cinc projectes millor puntuats en les diverses àrees temàtiques i un premi al millor vídeo.

El lliurament dels premis als projectes millor valorats en cada àrea temàtica es realitzarà en el Congrés Sapiència, que tindrà lloc a Alacant l’octubre de 2022 i serà retransmés en línia. Els equips amb els projectes millor valorats exposaran els seus treballs públicament.

Composició del jurat

El jurat estarà format per professors de les set universitats associades a Ruvid i experts de cada una de les àrees temàtiques. Addicionalment, el jurat institucional estarà presidit pel president de Ruvid i també en formaran part dos vocals de la xarxa; i altres dos vocals més: un de la Conselleria d’Innovació i un altre en representació de la Conselleria d’Educació.

En la primera edició de Sapiència van participar un total de 142 estudiants de 45 col·legis i institutos, que van presentar 75 projectes de diferents temàtiques, 31 dels quals van ser premiats.