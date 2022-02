Un total de 140 famílies participen en el concurs de vídeos científics

Un total de 140 alumnes d’Infantil i Primària han participat en la segona edició del concurs en línia «Steam for Kids». Es tracta d’un concurs científic, dirigit a xiquets i xiquetes des dels dos anys i fins a 2n de Primària, que pretén fomentar la curiositat entre els més menuts i activar l’interés de l’alumnat per la ciència i la investigació.

Organitzat pels col·legis valencians Vilavella i El Vedat, este concurs ha aconseguit que 140 alumnes d’Infantil i Primària d’un total de 10 centres educatius de les províncies de València, Castelló i Saragossa graven xicotets vídeos on les matemàtiques, la tecnologia, la química, la robòtica o la física són les protagonistes.

Dissabte passat va tindre lloc el lliurament de premis, de manera online, amb la participació de 140 famílies. En esta edició el jurat, format per professionals del Centre d’Investigació Mèdica Aplicada de la Universitat de Navarra (CIM), ha tingut en compte no sols la dificultat del repte sinó també la creativitat, l’oratòria i la posada en escena de cadascun dels experiments científics.

Gràcies a les noves eines tecnològiques i digitals, l’alumnat ha participat en este concurs des de casa, gravant xicotets vídeos, en valencià, castellà o anglés, de menys d’un minut en els quals realitzaven experiments químics, càlculs matemàtics, evidències científiques o habilitats tecnològiques.

El concurs «STEAM for Kids» celebra enguany la seua segona edició i té una fi solidària: els fons recaptats per les inscripcions són donats íntegrament a l’associació «Hay que tomarse la vida con tumor», una entitat no lucrativa dedicada a la difusió i desenvolupament de la investigació dels tumors cerebrals.