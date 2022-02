Un total de 46 col·legis i 25.000 alumnes impulsen una marató de donació de sang

Els Col·legis Diocesans han impulsat el primer projecte Intercentres d’Aprenentatge i Servei, que sota el títol de «Sangvalentí diocesà» tindrà la seua acció final del 14 al 18 de febrer amb la donació de sang en més de 30 municipis.

El projecte ja ha començat a treballar-se en 46 col·legis diocesans, en els quals estan implicats 25.000 alumnes i 15.000 famílies, i 2.500 treballadors dels centres entre professorat i personal d’administració i serveis.

En la comissió organitzadora d’este projecte conjunt figuren quatre centres concertats d’Alcoi —José Arnauda, San Vicente de Paúl, San Roque i Santa Ana— i els col·legis La Anunciación de València i Nuestra Señora de Fátima de Sueca, junt amb la Fundació Sant Vicent Màrtir i la Universitat Catòlica de València (UCV) a través de la seua Càtedra oberta Scholas Occurrentes de la Universitat Catòlica de València, experts de la qual han oferit formació i acompanyament personalitzat.

Concurs de cartells

La primera iniciativa institucional va ser un concurs de cartells entre els col·legis amb l’objectiu de donar difusió a la recollida de donacions. Igualment, l’alumnat està treballant el projecte de manera integral en el seu currículum escolar en algunes assignatures com Religió i Ciències Socials; i, finalment, del 14 al 18 de febrer, es duran a terme les donacions de sang. «Esperem una gran resposta, no sols de les comunitats educatives, sinó també dels barris i pobles on estan situats els centres», afirmen des de la Fundació Sant Vicent Màrtir de Col·legis Diocesans.

A més, esta campanya es posa en marxa «en un moment en el qual les donacions de sang s’estan veient reduïdes a causa de la pandèmia, entre altres factors, i amb l’experiència dels col·legis diocesans d’Alcoi que ja van iniciar este projecte amb èxit fa diversos anys», destaquen des de la Fundació San Vicent Màrtir Tanmateix, la donació de sang es realitzarà en coordinació amb el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana, a València i Alacant.

Proposta pedagògica social

«Sangvalentí diocesà» és una proposta pedagògica que combina l’aprenentatge de l’alumnat amb la prestació d’un servei a la societat, en el procés de la qual destaca la formació prèvia que han rebut els coordinadors d’innovació pedagògica.

Esta iniciativa «part d’una cosa tan senzilla i tan gran com és donar una mica de sang per a qui ho necessite. Esta acció estarà precedida per una reflexió i després de la donació, per un moment de diàleg que permeta enfortir el que és la fraternitat i l’amistat social, per a ajudar a fomentar la solidaritat entre les persones i així construir la necessària pau en el nostre món», apunten des de l’organització.

Col·legi La Anunciación

En el cas del Col·legi La Anunciación de València, un dels centres concertats organitzadors de la iniciativa, la donació de sang serà el dia 18 de febrer de 9:30 h a 13.30 h i de 16:00 a 20:30 h i participaran els alumnes de 4t de primària i 1r de l’ESO, tal com assegura Gemma García, professora del centre.

«Sangvalentí diocesà» sorgix de «la necessitat que es troba en la nostra societat de despertar i reforçar l’actitud altruista», explica la docent, que afirma que el que es busca és «ajudar als més necessitats».

A més, el projecte servix com a impuls per a «estudiar l’aparell circulatori, els diversos tipus de sang, realitzar enquestes i traure conclusions d’aquelles dades més rellevants», apunta García.