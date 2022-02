Una trobada científica entre dones i xiquetes

L’any 2016, l’Assemblea General de l’ONU va proclamar l’11 de febrer com a Dia internacional de la dona i la xiqueta en la ciència per a impulsar la igualtat del seu accés i la seua participació plena i equitativa.

La ciència i la igualtat de gènere són vitals per a acomplir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), concretament el número 5: aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar a totes les dones i les xiquetes. En els últims quinze anys, la comunitat internacional ha fet un gran esforç per a inspirar i promoure la participació de les dones i les xiquetes en la ciència.

Entorn d’esta celebració, la Fundació Oceanogràfic organitza una jornada científica destinada a l’alumnat del Batxillerat científic de l’IES Carles Salvador d’Aldaia, en la qual es faran arribar les experiències de tres de les investigadores de la fundació de l’aquari valencià.

Tamara Fuentes, Marta Muñoz i Alicia Borque seran les encarregades d’explicar a l’estudiantat les diferents responsabilitats i carreres professionals en les quals treballen i com els unix la ciència i l’afany de continuar investigant.

L’alumnat, a més de conéixer els projectes de la Fundació Oceanogràfic, assistirà a una sessió d’investigació amb els dofins de l’aquari per a conéixer com estos animals col·laboren voluntàriament amb la ciència mitjançant diversos estudis i tècniques pioneres —espirometría— que permeten detectar malalties pulmonars d’una manera més ràpida i no invasiva.

Apropant el coneixement

La jornada científica finalitzarà a la platja del Saler on es desenvoluparà un taller sobre tortugues marines per a conéixer la seua biologia, conservació i el funcionament de la Xarxa de Varaments de la Comunitat Valenciana. A més, se soltarà a una de les tortugues marines recuperades a l’hospital de la Fundació Oceanogràfic (l’ARCA de la Mar).

Tanmateix, en el marc del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, s’ha programat per a demà, dijous, a la vesprada una connexió en directe a través de la plataforma Instagram amb tres alumnes del col·legi Santa Maria de Vila-real, que desenvoluparan un projecte científic sobre el cicle vital de les meduses en el propi centre educatiu. Este projecte comptarà amb l’assessorament del departament de Mediterrani-Meduses i de l’àrea d’Educació del Oceanogràfic de València.