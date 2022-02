Els xiquets i xiquetes del Centre d’Educació Infantil Vera de la Universitat Politècnica de València estaran sempre acompanyats de sis dones que han contribuït de manera notable al món de la ciència, la tecnologia i la investigació.

Les aules de l’escoleta —situada dins del campus universitari de Vera de València— han sigut ‘amadrinades’ per les investigadores Anna Lluch, Nuria Oliver, Amparo Chiralt, Elvira Costell, Alicia Cordero i Camilla Mileto, que han donat el seu nom a les diferents classes i tenen, en diversos espais del centre i a les portes, els seus retrats fets per Cristina Durán (LaGRÚAestudio).

«Estreles, obrint camins» és un projecte que es va presentar ahir i s’emmarca dins del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència —que es commemora este divendres, 11 de febrer— i servix per tindre present al calendari la importància de fomentar la vocació científica.

A la Politècnica saben un grapat de ciència i tecnologia i, més enllà dels programes que tenen per a estudiants més majors —com Up! Steam, del Consell Social— o dels murals de Dones de Ciència —que impulsen per tota València junt amb Las Naves—, en esta ocasió han decidit centrar-se en els més menuts del campus.

Així, ahir estigueren al centre infantil cinc de les sis investigadores que servixen per a descobrir als xiquets i xiquetes mons com els de la medicina, la construcció, les frutes i verdures, la tecnologia o les matemàtiques, a través del joc i dels sentits i, sobretot, de la curiositat innata que manifesten tothora els infants.

La iniciativa, que compta amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (Fecyt), suposa visibilitzar la ciència, la tecnologia i les dones en l’etapa més primerenca de l’educació, però també la que està demostrat que més marca el futur i la carrera acadèmica.

En este sentit, el rector de la UPV, José Capilla, incidix en què s’ha d’avançar a l’hora de despertar vocacions, i fer-ho ja «des d’Infantil i Primària». Reconeix que el projecte és «molt especial» i reivindica l’art «com a part també de l’ecosistema científic i tecnològic», el que es conjumina en «Estreles, obrint camins». «És molt necessari apropar dones científiques a la infància, a les xiquetes però també als xiquets, ja que tenim una carència de vocacions preocupant», recorda el rector de la Politècnica.

Molt de camí per recórrer

Les investigadores coincidixen en què la situació actual és millor que en el passat, però també en què queda molt de camí per recórrer quant a visibilitat i igualtat de gènere. Una de les investigadores que ja té el seu espai al centre infantil és Anna Lluch, oncòloga a l’Incliva de la Universitat de València, que aposta per «inculcar des de ben menuts la curiositat per la ciència, pel ‘per què’ de les coses».

Amb este objectiu, i el de no acabar amb possibles vocacions, Lluch fa una crida a les persones adultes i als docents: «no hem de complicar la ciència, no ha de fer-los por; la ciència es fa a poc a poc i hem d’empoderar als xiquets i xiquetes».

Sobre la presència de la dona en el món investigador, apunta que queda «camí per recòrrer» i que si no hi ha presència femenina «és una pèrdua per a la ciència i la ciència és progrés i la clau per a avançar».

Quant a l’empoderament dels xiquets i les xiquetes, Elvira Costell, química centrada en la Tecnologia dels aliments al CSIC, defensa que s’ha de donar als xiquets «ferramentes per a despertar la seua curiositat».

Per la seua banda, l’arquitecta Camilla Mileto, investigadora sobre construccions sostenibles en la UPV, veu «molt important» la interacció entre la universitat i l’escoleta, per a «sensibilitzar envers la importància cap a la ciència, a més de despertar vocacions», ja que creu que per a conscienciar a una societat per complet primer cal començar pels infants.

En este sentit, Alicia Cordero, matemàtica la Politècnica, creu que és molt important que la ciència i la tecnologia «també es valoren a casa». «Que els xiquets i xiquetes siguen capaços de reconèixer que la ciència ens fa a tots millors»; mentre que Amparo Chiralt, també química, recorda el paper que tenen les i els mestres en este sentit. Ella, investigadora de la UPV, compta com es va criar lluny de la ciutat i com va ser una mestra —que la «mimava moltíssim»— qui va fer créixer el seu interés per la ciència.

«Ens falten molts referents femenins i això és molt important, estic molt contenta de poder contribuir amb el meu treball, junt amb dones que admire moltíssim», afirma.

A més de l’equip que treballa en el centre d’Infantil i les protagonistes, també està molt satisfeta la il·lustradora Cristina Durán i per partida doble. D’una banda, li sembla «molt bonic lligar ciència i art amb el món educatiu, el que fa que siga un projecte complet». D’altra banda, també té un vincle personal, doncs Elvira Costell, una de les retratades, és la seua mare. «És un exemple de vida i és preciós; vinc d’una família de Ciència, tot i que sempre ens han fomentat estudiar el que ens agradava i per això vaig fer Belles Arts a la UPV», reconeix.