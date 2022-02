Gran aliança per la música i la tradició al CEIP Alborxí

Una vintena d’associacions, entitats i figures de l’àmbit de la cultura, les tradicions,l’agricultura i de caire social d’Alzira i de pobles veïns participen en el projecte d’innovació educativa «Alborxí, llavor de cultura» del CEIP Alborxí d’Alzira. El treball es basa en la música tradicional per a generar continguts i extraure aprenentatges que completen les matèries curriculars.

Ahir, el Gran Teatre d’Alzira va acollir una mostra d’esta col·laboració: el concert del cor Alborxí —format per l’alumnat de 3r, 4t, 5é i 6éa—, i el grup de música tradicional valenciana Sis Veus. També participaren el Grup de Danses d’Alzira, la Colla Les Raboses; el grup El Trencall de Carlet; l’alumnat de les extraescolars de teatre i de danses valencianes de l’AMPA; i també la mestra de dansa i mare del col·legi, Lidia Casterá, que ha preparat la coreografia executada pel CentreProfessional de Dansa i Música d’Algemesí, amb l’actuació d’Arnau Valero. Els beneficis obtinguts de l’entrada es donaran a Aspanion, ja que l’acte sensibilitzava sobre el càncer infantil.

El projecte d’innovació educativa de l’Alborxí fa servir les cançons de Sis Veus —Eva Dénia, Merxe Martínez, Mª Amparo Hurtado, Lola Ledesma, Maribel Crespo i Patxi Ferrer, vinculades a formacions de prestigi com Al Tall, Alimara o la Colla Brials—, per a generar debat i aprendre de les lletres. El cor de l’escola és un instrument al servei de l’aprenentatge i fomenta la col·laboració entre escolars, famílies i el centre. El projecte, que ha sigut aprovat per la Conselleria d’Educació, dura dos cursos. El seu propòsit és fer una aposta per revaloritzar i difondre la cultura més tradicional, actualitzant-la amb el treball de creadors artístics i literaris contemporanis.

El cor del col·legi

Des del curs passat, l’alumnat ha treballat les albades, el cant d’estil o els instruments tradicionals, amb la participació de la cantadora Àngels Cuenca, el versador Toni Lluís i la música de la Colla de Tabal i Dolçaina Les Raboses d’Alzira; els balls més típics, de la mà del Grup de Danses d’Alzira; i també els contes i les rondalles de transmissió oral; poemes infantils o l’obra de Vicent Andrés Estellés, en la veu d’escriptors locals, com el mestre Josep Antoni Fluixà i la seua filla, la poeta Alba Fluixà.

L’hort escolar s’aprofita per a conèixer l’ofici del llaurador, amb la participació del Banc de llavors i Alzicoop; i tot es porta a la taula amb CAPS, l’empresa del menjador, en un pla en què participen les regidories de Cultura i d’Educació.

També han donat suport al projecte Dones per la igualtat d’Alzira, la llar Santa Teresa de Jornet i la Falla La Malva.

Pròximes activitats i col·laboracions per a 2022-23

El pròxim curs 2022-23, l’artista protagonista amb el qual treballarà el cor del CEIP Alborxí d’Alzira serà Xavier de Bétera, amb qui ja realitzaren algun treball el curs passat, dins del programa «Rapsodes» de la Conselleria d’Educació. De fet, cada curs el Cor Alborxí sol programar un concert amb algun artista reconegut, com han sigut Aitana Ferrer, Pep «Botifarra» i Dani Miquel, entre altres. També al curs vinent coneixeran la vestimenta pròpia de les danses, explicada per l’indumentarista Bernat Nogués Soldado; així mateix, trauran profit de l’especial relació que l’escola manté amb els iaios i iaies de la residència veïna, l’Asil de Santa Teresa, i del centre Bonestar de Simat de la Valldigna, que els contaran històries de la seua infància.