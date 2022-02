Un racó on l’alumnat puga ser ell mateix

Cada vegada s’aposta més per fer dels patis un espai amb lloc per a totes i tots, sense exclusions i on l’alumnat puga fer ús de la seua imaginació i llibertat. Per això, allò que es busca des dels centres educatius és el finançament necessari per a poder dur a terme els projectes que convertisquen les seues zones exteriors en espais comuns on no només es jugue a la pilota.

El projecte «El meu pati, el teu pati. El nostre pati» és un clar eixample d’això. Naix per a «trobar un lloc en el pati a l’alumnat que no el troba», explica Elena Latorre, coordinadora del treball en el CEIP Max Aub i mestra d’Infantil. «De vegades es dificulta molt que tots troben un lloc o un racó on poder expressar-se com són», continua la professora d’Infantil.

«El problema es troba sobretot en Primària, ja que normalment els docents ens centrem en el fet que l’alumnat d’Infantil tinga tots els materials per a jugar, però una vegada passa a Primària ixen al pati tan sols amb la seua imaginació», assegura la coordinadora.

Intercanvi entre comunitats

Així, com a resposta a moltes de les carències que necessiten ser cobertes en algunes de les escoles públiques, després de 10 anys sense llançar-se, el Ministeri d’Educació va obrir la convocatòria a l’octubre per sol·licitar les ajudes destinades a promoure agrupacions de centres educatius per a la realització i posada en pràctica de projectes comuns que afavorisquen l’educació inclusiva.

Els cursos d’Infantil, Primària o Secundària de centres públics podien participar i havien de crear un projecte comú entre diferents escoles de distintes comunitats autònomes, amb la finalitat de compartir metodologies innovadores i inclusives, a més de promoure la mobilitat amb unes ajudes de 9. 000 euros per centre. Finalment, al desembre van eixir les resolucions que premiaven tan sols a 30 projectes, dels quals huit tenen participants valencians, i només el Max Aub és de la ciutat de València.

En este cas, l’escola valenciana participa amb el CEIP Peñafiel d’Aragó, el CEIP Valle Inclán de Madrid i el CEIP El Romeral de Múrcia, que van desenvolupar este projecte «cadascú amb les seues necessitats, el que el fa original», apunta Latorre. No obstant això, tots ells porten un objectiu comú «fer una reivindicació, acabar amb les desigualtats que han crescut encara més per la pandèmia», afegix la docent.

D’esta manera, el que es busca és «fer una aula oberta, convertir el pati en un espai coeducatiu, sostenible, inclusiu, igualitari i naturalitzar-ho», insistix Latorre. Més encara amb els grups bambolla, ja que molts col·legis s’adonen que en distribuir a l’alumnat per zones «hi ha grups que els tocava jugar en llocs on no hi ha res».

Així, esta iniciativa naix d’una necessitat de canviar un pati de ciment sense ombres, per un espai més natural dins de la ciutat, on tot l’alumnat tinga cabuda, és a dir, implementar la inclusió encara més. Amb este motiu, el col·legi empra pictogrames en les normes, perquè tots els xiquets i xiquetes puguen entendre-les.

Zones per a totes i tots

Actualment, el pla es troba encara en la primera fase del total de cinc diferents i, abans de començar, se van realitzar unes enquestes a l’alumnat per veure els seus desitjos i necessitats. La primera iniciativa, que ja s’ha dut a terme, és fer una zona de joc simbòlic. «S’ha creat una cuina, un supermercat on jugar i fer classes com matemàtiques i vocabulari per l’estudiantat que ve de fora», exposa la mestra d’Infantil. «S’ha comprat molt de material real, paelles, olles i altres; a més, este espai ajuda a eliminar els rols de gènere», afirma Elena Latorre.

D’altra banda, les altres fases que es desenvoluparan són la creació d’un ‘bibliopati’ per «aquell alumnat que vulga tindre un espai tranquil i li agrade llegir»; una zona sensorial amb arena i aigua; una zona naturalitzada i sostenible «amb taules i cadires reciclades per a jugar»; i una àrea d’expressió corporal «amb un xicotet amfiteatre per fomentar la comunicació oral», explica la coordinadora.

No obstant això, en el Max Aub ja hi ha projectes que es duen a terme des de fa un temps i són els precedents dels valors que el centre vol fomentar encara més amb esta ajuda econòmica. Per exemple, ja tenen unes «patrulles verdes i orgàniques amb l’alumnat, que vetlen per la neteja i fan compost per l’hort de l’escola», exposa Latorre. Així mateix, amb la idea de portar l’aula al pati i amb la col·laboració de l’ampa, es va fer un rocòdrom amb alguns dels pics i muntanyes més importants del món.

Tanmateix, el que fa este treball especial és que «els progressos que es fan es compartixen i intercanvien amb els altres col·legis del projecte, per tal d’enriquir i aprendre de les altres metodologies i noves idees», declara Latorre. És per això que les reunions són constants i la fi és «fer una mobilitat si la covid-19 ho permet, per aprendre d’altres escoles que fa anys que les empren», afegix.

Gràcies a estos projectes «que premien a l’escola pública i a tota la comunitat educativa, millorar no només les instal·lacions, sinó també la qualitat de l’educació de l’alumnat», assegura la mestra d’Infantil. Per això, «cal cuidar els patis, no sols es tracta d’eixir per eixir, les zones han de ser respectuoses», reitera Elena Latorre.

A més del Max Aub, en la província de València també han rebut subvenció del ministeri el CEIP Carrasquer de Sueca amb el projecte «Caminant cap a una millora educativa i social, basada en evidències»; i l’IES 9 d’octubre de Carlet, amb «Grècia i Roma a les teues mans».

En Castelló, el CEIP Manel García Grau ha obtingut finançament per a «Matemàtiques OAOA Espanya: un projecte comú per a continuar creixent». Per últim, en Alacant, l’IES Sant Blas desenvolupa «Cultivant Valors creem Futur»; l’IES Gaia a Sant Vicent del Raspeig té «el Retrat Emocional. What’s up!»; el CEIP Mora Puchol amb «Cultivant i reciclant emocions»; i l’IES la Nucia, amb «Cultiverso de Sembripensants: teixint consciència cap a una educació per a la justícia global».

Les ajudes a projectes d’innovació (PIIE) de la Conselleria d’Educació també aprofiten a molts centres per a desenvolupar esta tasca.