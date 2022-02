Especialistes en salut mental i emocional porten temps advertint de les conseqüències negatives que deixa la covid-19 en la societat i, molt concretament, en la població infantil i juvenil.

Ara que coneixem esta nova realitat pandèmica, col·legis com Caxton College de Puçol porten diversos cursos escolars que prioritzen una sèrie de protocols educatius amb l'objectiu de prestar especial atenció a aquells alumnat que necessita una ajuda addicional per a gestionar la complicada situació que vivim.

“En tots els col·legis hem percebut un augment de problemes en la salut mental dels nostres alumnes. La pandèmia ha portat por i incertesa a moltes famílies, i per això, potser són els trastorns d'ansietat els que més han augmentat en xiquets i adolescents, tanmateix com les depressions o trastorns per estrés, per exemple”, assegura Cristina Pérez, psicopedagoga d'este col·legi privat de Puçol.

Nous reptes en Educació Infantil

Per a fer front a este nou desafiament educatiu i oferir una ajuda personalitzada a l’estudiantat en edats primerenques, Caxton College ha incorporat a les aules noves estratègies educatives relacionades amb la intel·ligència emocional.

“Molts xiquets han vingut a classe en els últims anys solament amb la relació social amb els seus pares. Tampoc havien tingut experiències en espais públics. Esta reducció social ha tret a la llum una sèrie de mancances en el comportament dels xiquets i xiquetes que cal tractar amb delicadesa perquè lentament vagen desapareixent” explica Ana Algaba, responsable del primer cicle d'Educació Infantil.

Experiències socials i sensorials

Mitjançant la pràctica de jocs cooperatius, l’alumnat se sent estimulat emocionalment i assimila habilitats socials amb les quals aprén a interactuar millor amb els seus companys i professors. D'esta manera, des de les aules, proposen activitats afectives en les quals treballar valors com el respecte o l'empatia i els ensenyen, per exemple, a com cuidar-se els uns als altres.

"Des del nostre punt de vista és molt important que comencen a desenvolupar-se física i verbalment de manera correcta ja que el llenguatge activa les seues xarxes neuronals. A més, en estos anys comencen a definir les seues personalitats pel que des dels centres educatius”, assegura Karen Fraser, coordinadora d'Educació Infantil en Caxton College.

D'altra banda, per a corregir problemes relacionats amb la conducta, resulta molt útil que l’estudiantat entenga les seues emocions a través d'exercicis de conscienciació, pràctiques específiques d'integració sensorial, ioga, exercicis de respiració o mindfulness. L'objectiu d'estes tècniques és el de dotar als xiquets d'eines perquè puguen reconéixer fàcilment sentiments a través dels missatges que els seus cossos els envien i saber crear moments de pausa o de tranquil·litat.

“Crec que en els temps que corren tots podem estar d'acord que és fonamental prioritzar el benestar, la salut mental i la intel·ligència emocional de l’alumnat de qualsevol cicle formatiu”, assumix Amparo Gil, directora de Caxton College.

Des d'esta perspectiva, Marta Gil, subdirectora de Caxton College, assegura que “són un centre convençut de la importància de continuar apostant per desenvolupar tant els aspectes acadèmics com els valors humans i emocionals dels nostre alumnat”.