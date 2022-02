Com abordar les xarxes socials i les relacions digitals de forma sana?

Com abordar el ciberassetjament, com impacta la tecnologia en l’adolescència i com es pot previndre un mal ús de les xarxes socials... són algunes de les preguntes que tindran resposta en una jornada que la Conselleria d’Educació ha organitzat per al pròxim dissabte, 19 de febrer, de 10:00 a 13:00 hores. «Per unes relacions digitals saludables» és una jornada dirigida a tota la comunitat educativa, que comptarà amb la participació de Manuel Ramsán, responsable de l’àrea de menors de l’Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe); i en la qual Unicef Comunitat Valenciana presentarà el seu informe «L’impacte de la tecnologia en l’adolescència», a càrrec d’Elena Filella, responsable d’Educació en drets, i Marlene Perkins, coordinadora d’Unicef en la Comunitat Valenciana.

En esta línia, també hi haurà una taula redona en què es parlarà dels «principals reptes sobre l’ús segur i saludable de les tecnologies de la informació, la comunicació i les relacions (TRIC)», amb representants de la Fiscalia de menors i de la Delegació del Govern, així com la presència de Rubén Pacheco, president de la Confederació d’ampa Gonzalo Anaya. A més, també participaran docents i alumnat de l’IES Puçol, que duen a terme el programa «Cibertutories». Per últim, la conselleria explicarà les accions que du a terme l’administració per a combatre el ciberassetjament; com poden actuar les famílies si detecten un mal ús de les xarxes socials a casa, incloent conductes autolesives o suïcides, ja que el paper de les famílies i la seua col·laboració amb els centres educatius és clau. En esta última part de la jornada intervindran les directores generals Raquel Andrés (Inclusió) i Reis Gallego (Innovació), a més de Mari Carmen Jiménez (directora de la Unitat d’Orientació Especialitzada d’Alacant) i Carlos Sánchez, qui explicarà accions formatives. Docents, altres treballadors del sector educatiu, famílies, ampes i equips directius estan convidats a la jornada, que serà en el saló d’actes de la conselleria (avinguda de Campanar, 32) i també podrà seguir-se en directe per YouTube.