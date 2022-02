El colpbol inicia la segona fase de la lliga i organitza activitats per al 8M

Amb l’arribada del nou any la Lliga Oficial de Colpbol (LOC) arranca la seua segona fase que s’allarga fins a mitjans d’abril i en la qual milers d’esportistes en edat escolar de la Comunitat Valenciana competixen en el torneig d’este esport de caire educatiu.

Si en la primera ronda la competició passà per poblacions co Port de Sagunt, Alfara, Algemesí, Burjassot, València, Onda, Benifaió, Mislata o Alginet, en esta segona seran seus municipis com l’Eliana, Enguera, Càrcer, Museros, Paterna, Montcada, Meliana, Riba-roja, Xirivella, Casinos, Requena, el Puig, Alfafar, el Saler, Vinalesa, o Mislata i la ciutat de València, on hi haurà jornades d’esta competició adscrita als Jocs Esportius de la Generalitat.

El colofó a la competició tindrà lloc a maig amb les finals de Colpbol 2022, que seran del 16 al 20 de maig i ompliran d’esport Burjassot i Meliana, les seus oficials.

Dia de la dona

A més l’Associació Esportiva Colpbol inicia les activitats vinculades a la celebració del Dia de la Dona, amb un taller, la participació en la jornada «Dona i Esport», organitzada per l’Ajuntament de Burjassot i amb el concurs fotogràfic «Colpbol, esport igualitari», en el qual poden participar tots els centres educatius valencians que ho desitgen, posant de manifest la seua assumpció de la perspectiva de gènere d’una forma efectiva i real.

D’altra banda l’associació continua amb el desenvolupament dels seus principals programes: l’entrenament i tecnificació desplegats al si dels diferents grups de l’Escola de Colpbol. També el pla de formació específic 2021-22 que s’inicià este febrer amb les jornades autonòmiques d’Educació Física celebrades a Elx, i continuarà amb dos cursos a Benidorm i Mallorca que arranquen en breu, i el Curs de Monitor de Colpbol programat per l’estiu, i amb el desenvolupamnet específic del Projecte Europeu Erasmus Sport EU Colpbol.

Juntament amb l’entitat Copava, que porta la pràctica i coneixement del Colpbol com a ferramenta de millora de la qualitat de vida de persones amb diversitat funcional intel·lectual a Grècia, Romania o Lituània.

Celebració del 25é aniversari

Paral·lelament s’ultima la preparació del Campionat d’Espanya de Colpbol 2022, amb l’adaptació a l’escenari d’incertesa de la covid-19. La València Colpbol Cup 2022 será la quarta edició de la competició de colpbol a nivell nacional. I tot en el marc d’un any especial per al colpbol que celebra el seu 25è aniversari amb diferents actes vinculats a esta fita que s’encetarà a partir de setembre.

Un esport present des de fa més de dues dècades i consolidat com una alternativa real als esports d’equip clàssics des de la seua singularitat inclusiva, igualitària, cooperativa i valenciana i el seu compromís amb l’esport com a ferramenta educativa.