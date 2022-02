El llibre, un artefacte poderós

Els bons llibres –obra d’un procés artesanal exigent i laboriós– ajuden a fer bons lectors, i la xicalla i el jovent detecten on hi ha un títol sorprenent, diferent, magnètic: són sensibles a la qualitat literària i a la bellesa estètica. Així sembla que ho han entés editorials valencianes com ara Edicions Camacuc, o Bromera, Tàndem i Animallibres, que avui caminen juntes totes tres.

L’oferta de literatura per a infants i joves infantil i juvenil d’avui és tan àmplia i variada que de vegades pares i fills se senten aclaparats: què triar i per què? Encertar és important, i en tot cas, ja sabeu que el verb llegir no admet imperatiu, com deia Daniel Pennac, però tampoc desídia.

La clau de la garantia literària

Un disseny atractiu, bon paper, cos i tipus de lletra adequats, impressió de qualitat. L’estètica és política, editorial en aquest cas. La qualitat del suport, doncs, i una selecció exigent d’autors, il·lustradors i traduccions, són clau per a publicar llibres amb garantia literària i atraure mirades. Els bons llibres –insistisc– ajuden a fer bons lectors.

Així sembla que ho van entendre fa temps algunes editorials valencianes, entre altres, Edicions Camacuc, igual que Bromera, Tàndem i Animallibres, que caminen avui juntes totes tres, i que tenen en el seu catàleg noms com Rocio Bonilla i Eulàlia Canal, guanyadores el 2017 del Premi Crítica Serra d’Or Infantil per l’àlbum il·lustrat Els fantasmes no truquen a la porta, i veus potents de la literatura juvenil, com és el cas de Muriel Villanueva. Igualment, Sembra Llibres, amb títols com ara Els millors relats de Roald Dahl i Cantamapes, escrit per Wu Ming, un col·lectiu d’autors i activistes italians de referència, i amb la traducció del també escriptor Xavier Mínguez. Lloable és també la trajectòria d’Andana editorial i aquesta joia: Tan petita i ja saps… La poesia de Maria Mercè Marçal, acompanyada de les il·lustracions de Marta Altés. Per raons d’espai, no hi són tots, però la llista d’autors i autores valencianes destil·la solidesa i qualitat: Pepa Guardiola, Silvestre Vilaplana, Mercè Climent, Enric Lluch, Francesc Gisbert, Mercé Viana o en poesia per a infants, Marc Granell, són, entre tants, noms destacats.

Un allau d’opcions on triar

En l’actualitat el ventall de llibres per a infants és variadíssim i sovint de qualitat. Els lectors més joves tenen a l’abast adaptacions de clàssics, llibres de sèries i pel·lícules, àlbums il·lustrats i poemaris bellíssims, biografies suggeridores, guies de viatges, còmics i revistes –com ara la veterana Camacuc per a xiquets i xiquetes– i un fum de llibres d’allò més sorprenents: interactius, desplegables, amb moviment, perfumats, amb forats. Tot hi és possible!

Potser l’allau és tan gran que fins i tot ens aclapara, a menuts, joves i grans, però com diu Gemma Pasqual, autora de Llàgrimes sobre Bagdad, un long seller juvenil: «els infants i els joves no són lectors de segona divisió, ans al contrari. Són exigents, creatius, inquisitius i imaginatius i, sobretot, si els dones a llegir literatura de qualitat, la valoren».

Lluny de l’estigma

Diuen els tòpics que els infants són fàcils de seduir i enlluernar i que el problema de la lectura és quan s’arriba a l’adolescència. Algunes dades, però, ho desmenteixen: segons el Baròmetre d’Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a l’Estat espanyol, la franja d’edat d’entre 14 a 24 anys és la que té un percentatge més alt de lectors.

Estem, doncs, lluny de l’estigma que sobrevola el nexe entre joves i lectura, una història en la qual encara té moltes pàgines per escriure l’edició valenciana.

*Article de la campanya «Fem visible la LIJ» de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.