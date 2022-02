"El mar a les teues mans" apropa els animals marins als més menuts

La Fundació Oceanogràfic i Caixa Popular han signat un acord de col·laboració amb el qual l’entitat financera mostra el seu compromís per la protecció i la conservació de l’ecosistema marí.

Amb la signatura d’este acord —que va ser ahir—, Caixa Popular atorga el seu suport al projecte de recuperació i conservació d’animals marins que duu a terme l’aquari valencià. Amb això, l’entitat financera tindrà presència en l’Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals (ARCA) de la Mar, centrada en el rescat, rehabilitació i posterior reintroducció a la mar d’espècies com les tortugues marines.

Entre els acords signats per totes dues institucions destaquen les iniciatives de voluntariat per a la neteja de platges i espais naturals que estaran destinades als treballadors i clients de l’entitat. També es pretén dur a terme programes de divulgació relacionats amb el medi ambient.

L’aliança de Caixa Popular amb la Fundació Oceanogràfic mostra la seua gran implicació per la cura i defensa del medi ambient, així com la realització d’activitats de conscienciació ambiental.

Experiència interactiva

Dins dels acords entre totes dues entitats destaca la col·laboració de l’entitat financera en la nova experiència interactiva «La mar a les teues mans».

Es tracta d’una activitat educativa en la qual els visitants coneixeran el nou aquari de contacte de l’Oceanogràfic de València, en el qual es podrà «tocar» la mar i alguna de les espècies que l’habiten, amb l’objectiu de viure una experiència d’aproximació a la biodiversitat del Mediterrani i saber com són, on viuen i com poder protegir espècies com les estreles, els cogombres i els eriçons de mar.

Solta de la tortuga número 600

El mes de desembre passat, empleats de Caixa Popular van acomiadar a la mar a la tortuga número 600 recuperada en les instal·lacions de la Fundació Oceanogràfic, després de superar una embòlia gasosa. Es tracta d’un trastorn causat per la formació de bambolles de gas en els seus òrgans que es produïx després de patir una pujada brusca des de zones profundes fins a la superfície, normalment a causa d’una captura accidental per arrossegament.