El pròxim dissabte l’Oceanogràfic s’obri al professorat

El pròxim dissabte 26 de febrer, es durà a terme en l’Oceanogràfic el Dia del Professor, una activitat en la qual, un dissabte de cada trimestre, es convida al professorat de centres públics, privats i concertats a visitar les instal·lacions i animals per a mostrar tota l’oferta educativa del centre, basada en els continguts establits per l’educació reglada i adaptada a cadascun dels nivells acadèmics.

D’esta manera poden conéixer de primera mà l’àmplia oferta educativa i s’orienta els docents sobre quina activitat és la més idònia depenent de les necessitats de cada grup. L’auditori Mar Roig serà l’escenari on es presente l’àmplia oferta educativa, als prop de 100 professors assistents que, posteriorment, podran realitzar amb les i els seues escolars al llarg de l’actual curs. A continuació, es projectaran les dues pel·lícules del cinema 4D: «Shark» i «20.000 llegües de viatge submarí». Finalment, es realitzarà una visita guiada per l’Oceanogràfic perquè el professorat puga veure les diferents possibilitats d’activitats educatives que apareixen en l’oferta educativa.

Inscripcions

Com a novetats per a enguany, es mostrarà l’experiència educativa «La mar a les teues mans», patrocinada per l’entitat Caixa Popular, en la qual l’alumnat pot conéixer de prop la biodiversitat marina de la mà d’un educador que els explicarà com poder protegir les espècies que habiten la Mediterrània.

Els docents interessats a assistir a la jornada del dissabte, poden fer inscriure’s en l’apartat «Escolars» de la web oficial de l’Oceanogràfic; o telefonant directament al telèfon de la central de reserves de l’aquari (960 470 647).