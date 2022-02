Quinze grups recopilen cançons en valencià en "Mans enlaire"

La Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València ha presentat un CD amb cançons de 15 grups valencians en actiu dedicats a la música per a xiquetes i xiquets. El recopilatori «Mans enlaire» està dirigit per Josep Vicent Frechina, amb una carpeta dissenyada per la il·lustradora gallega aveïnada a València, Elga Fernández.

En la presentació del CD, el passat dissabte a la Beneficiència de València, van actuar Marcel el Marcià —guanyador d’un Premi Carles Santos 2021—, i La Factoria de Sons, un dels grups finalistes del mateix certamen. «Amb esta iniciativa volem donar ferramentes a les famílies, educadors i educadores per tal que puguen jugar en valencià i que els xiquets i xiquetes comproven que la nostra llengua servix també per jugar al pati i passar-ho bé», destaca Dolors Gimeno, diputada de Normalització Lingüística. I és que «cal que el valencià estiga present al pati i al carrer, i per això és necessari ensenyar als xiquets i xiquetes a jugar en la nostra llengua». El CD inclou cançons d’Iruixa & Skargots, Ramonets, El Triangulista, Rodamons Teatre, Llum, Xis i Pum, El corral de Pepeta, Trobaversos, Trobadorets, Marcel el Marcià, Àlvar Carpi i Esther Andújar, Canta Canalla, La Factoria de Sons, La POP i Dani Miquel. Des de fa alguns anys han proliferat en quantitat i en qualitat les formacions musicals valencianes dedicades a la música infantil, compensant el dèficit d’este gènere que hi havia fa un temps. Per això, la Unitat de Normalització Lingüística ha pensat que és una «bona ocasió» per a fer una antologia i difondre esta mostra d’una gamma musical «sorprenent», perquè arribe a famílies, centres escolars i biblioteques municipals. Entre les propostes hi ha contes contats que ens transporten al Grup de Folk de la Nova Cançó, cançons tradicionals adaptades a la guaracha, aires de vodevil, country americà, rumba, poesia infantil musicada, balades Nueva Trova, pop entreverat de reggae, vals grunge, recitatius amb instrumentació i melodies medievals, rock gòtic, rock dur guitarrer o pop ska. El títol del CD està inspirat en l’animació escènica que solen fer estos grups musicals: Mans enlaire! I tota la família a cantar i ballar! Les cançons estan disponibles en línia en la plataforma Bandcamp (https://valenciaaladipu.bandcamp.com/music) i els textos editats en un document PDF descarregable des del portal www.dival.es/normalitzacio.