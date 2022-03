Aquest dimarts 1 de març ha conclòs el termini per a presentar candidatures a presidir la Junta Directiva d’Escola Valenciana els pròxims quatre anys. L’única candidatura registrada ha estat l’encapçalada per Alexandra Usó i Cariñena (Bétera, 1963), actual secretària, que aspira al càrrec de presidència i que compta amb la presència de Pablo Montaner i Brotons (Cocentaina, 1981) i Imma Garrigós i Albert (El Pinós, 1977) a la vicepresidència, Paula Beneito i Mollà (El Palomar, 1989) com a secretària, Maria Nebot i Calduch (Castelló de la Plana, 1982) com a tresorera i Montse Morales i Payà (Benetússer, 1991) com a vocal.

Aquesta candidatura es presenta amb els objectius d’assolir l’autosuficiència econòmica de l’entitat, impulsar la renovació generacional i realitzar una transformació interna que convertisca Escola Valenciana en una entitat més participativa, on les dones tinguen un major protagonisme i que situe Escola Valenciana com a l’entitat de referència de noves generacions. El propòsit d’aquesta candidatura també és d’impulsar la comissió d’Educació d’Escola Valenciana, que ha de ser l’avantguarda de l’entitat, a nivell de recursos, experiències, d’anàlisi i reflexió. També pretén potenciar el treball des de la comissió de Drets Lingüístics, que tindrà la demanda d’una Llei d’igualtat lingüística com a objectiu fonamental a reivindicar. Reunions i assemblees Amb la publicació de la candidatura rebuda, aquest dimarts s’obri un període perquè les organitzacions federades a Escola Valenciana convoquen reunions i assemblees per examinar les propostes i designen les persones representants en l’assemblea extraordinària que tindrà lloc el pròxim 11 de juny de 2022. Així, Usó agafarà el relleu de Natxo Badenes, actual president d'Escola Valenciana. En 2018, les 25 entitats que formen la Federació d’Associacions per la Llengua–Escola Valenciana el van triar en una assemblea celebrada a Alzira, per a ocupar el càrrec durant quatre anys que finalitzen este 2022.