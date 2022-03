Dos anys en pandèmia: les escoles homenatgen als sanitaris amb dibuixos

Just dos anys després que es confirmaren els primers casos a la Comunitat Valenciana, la covid-19 continua marcant la vida quotidiana de les persones i els hàbits socials d’una ciutadania que intenta recuperar la normalitat prèvia el març de 2020. Després de sis onades, el personal sanitari continua en primera línia de la pandèmia, atenent a persones malaltres i també portant endavant la vacunació.

Conscients de tot este esforç, un grapat d’escoletes i col·legis públics de Benimàmet i Burjassot han enviat més de 400 dibuixos a centres de salut i hospitals de València, Benimàmet, Benicalap, Burjassot i Llíria. L’objectiu és animar i donar forces a un personal sanitari que patix fàtiga pandèmica i encadena mesos de sobreesforços i càrrega laboral.

La idea va sorgir d’una mare, Manoli Hidalgo, que a l’inici de la pandèmia ja va donar a la seua veïna sanitària uns dibuixos de la seua filla, escolar d’Infantil, per a intentar animar-la quan els hospitals no comptaven amb suficient material i la malaltia era totalment desconeguda.

Ara, amb la sisena onada, va pensar en tornar a fer-ho, i va contactar amb dos docents per si volien sumar-se amb les seues classes i tindre més dibuixos per a entregar. D’esta manera, una iniciativa particular s’ha convertit en tot una allau de solidaritat, ànims i bons desitjos que ja decoren i omplen de color consultes mèdiques de centres de salut i plantes d’hospital.

En concret, en la iniciativa que es va posar en marxa el passat mes de gener, ha participat alumnat dels centres d’Educació Infantil (CEI) Campament i Milotxa i els CEIP Benimàmet i Camí de l’Horta, tots quatre de Benimàmet; a més del CEIP Miguel Bordonau de Burjassot. Manoli Hidalgo explica que són més de 400 els dibuixos i murals que van aconseguir, tant d’alumnat d’Infantil com de Primària.

«Vaig pensar que la meua filla podria fer-li uns dibuixos a la nostra veïna infermera, que ja porta dos anys en la mateixa situació i, a més, ara sumat al cansament i ho vaig comentar també al seu col·le, perquè quants més fórem, a més llocs podríem arribar», explica a Levante-EMV.

Així es va sumar el CEIP Benimàmet i també el CEI Campament, on abans estudiava la seua xiqueta i, a partir d’ahí, un efecte dominó en el qual s’implicaren altres centres, bé gràcies al contacte del professorat o per famílies d’eixes escoles. «No m’esperava en absolut esta resposta... de dos o tres dibuixos que haguérem pogut fer vam passar a més de 400», assegura la mare.

«Ningú s’ho va pensar»

Junt amb Hidalgo, també ha tingut un paper fonamental Sara Rico, directora de l’escoleta Campament, que també va ajudar en la distribució dels dibuixos. «Ningú s’ho va pensar, tothom deia ‘sí’», reconeix sobre els altres centres. «Ho vam deixar a lliure elecció, que cada escola participara com volguera, amb dibuixos o murals… ha sigut molt bonic i li dona vida als sanitaris, que últimament estan més ‘cremats’», explica Rico. En el seu cas, amb alumnat de només un any, van fer murals amb pintura i mans, amb paraules d’agraïment.

Per la seua banda, Elena Guerrero, mestra d’Infantil del CEIP Miguel Bordonau de Burjassot, apunta que els xiquets sempre mostren un punt de vista diferent dels adults, també en pandèmia. «Des de l’amabilitat i l’altruisme, tenen bona iniciativa i han fet els dibuixos amb estima, amabilitat i respecte», a més de treballar a classe la importància de l’agraïment i de donar les «gràcies».

Així, mans de colors, cors, arcs de Sant Martí i estreles han aparegut en els dibuixos protagonitzats també per mascaretes, virus i vacunes, que lluïxen des de fa dies en diferents espais sanitaris, com confirma Sonia Diana, infermera a l’Hospital Arnau de Vilanova, on han rebut estos treballs. La sanitària reconeix que la pandèmia és dura als hospitals i agraïx el gest dels més menuts, perquè «ho fan amb el cor i tota la seua innocència». En este cas, els dibuixos estan en una «planta covid» que es va reconvertir per la pandèmia, «i de veritat que alegra vore’ls, no només a nosaltres, sinó també als pacients», ja que no és habitual vore’n fora d’àrees pediàtriques o destinades a la maternitat.

A més de l’Arnau de Vilanova, també tenen als hospitals La Fe, el Clínic, el Peset i el General de València; al de Manises i als centres de salut Benimàmet, Benicalap Azucena, Llíria i Burjassot. També al centre d’Especialitats d’este últim municipi i la residència Sanitas Mas Camarena. Les promotores d’esta iniciativa donen les gràcies als participants i animen a altres col·les a fer-ho.