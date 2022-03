Escola Valenciana i À Punt convoquen el Concurs de Guió Any Berlanga

À Punt i Escola Valenciana han organitzat el Concurs de Guió Any Berlanga, adreçat a l’alumnat de primària i de l’ESO. L’objectiu de la iniciativa és apropar la figura i l’obra de Luis García Berlanga als més joves.

El concurs s’emmarca en la commemoració de l’Any Berlanga i la idea és que l’alumnat presente escrits audiovisuals inspirats en la cinematografia berlanguiana. Els guanyadors i guanyadores assistiran a un taller de llenguatge audiovisual per a adequar el curtmetratge i preparar el rodatge, i, en acabar, podran gravar i postproduir el curt que han escrit amb tècnics professionals. L’obra s’estrenarà en la Filmoteca de València amb la participació de la classe i es difondrà a través d’À Punt Mèdia.

Tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana es poden presentar al concurs que té dues categories: primària i ESO. Cada classe només pot enviar un guió. L’alumnat i el professorat han ser els intèrprets del curtmetratge. La història ha de transcórrer en localitzacions viables. És per això que, si les localitzacions són fora del centre escolar, cal poder anar caminant des del centre.

Pel que fa a l’extensió, el guió, que ha d’estar escrit en valencià, no pot tindre més de huit fulls, de manera que el curtmetratge final ha de ser d’un màxim de huit minuts. La data límit per a fer la inscripció i enviar el guió és el 30 d’abril. Els projectes guanyadors, un per cada categoria, s’hauran de gravar abans del 15 de maig. Al juny es farà l’estrena del curtmetratge.

Per a ajudar a treballar en les aules la figura de Luis García Berlanga s’han publicat dos guies didàctiques —una per a primària i una altra per a l’ESO— sobre el cineasta valencià i un manual sobre el treball del guió a l’aula. Totes les bases i els materials es poden trobar al web de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i d’Escola Valenciana.