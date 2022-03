El segrest

En algun lloc de la zona residencial, un rellotge de paret tocava les sis de la vesprada. El barri traspuava un sòlid benestar econòmic. Una carretera ampla com un cinyell de plata anguilejava entre els camps i comunicava els veïns amb la ciutat a través d’un paisatge bucòlic, d’una bellesa serena. Aquell camí, poc transitat, continuava muntanya amunt i es perdia entre els pinars i les fagedes que imperaven en els cims. A més, La Nova Mar estava protegit de la contaminació acústica mitjançant un frondós cinturó verd fet d’alzines, tarongers, unes quantes palmeres, llimeres i ametlers que l’embolcallava com una acollidora flassada vegetal.

Una escultural porta de ferro forjat de dues fulles i un rètol de mosaic on es podia llegir «Urbanització La Nova Mar» assenyalaven l’inici d’un recorregut entre imposants cases de teulades roges i finestrals amplíssims que foradaven les parets i donaven entrada a la llum del sol filtrada per cortines espesses. El luxe i el bon gust senyorejaven pertot arreu: terrasses amb mobiliari que tallava la respiració, piscines il·luminades, barbacoes, frontons, pistes de tenis, camps de minigolf, i fins i tot una cavallerissa on aguaitaven els caps punxeguts d’una mitja dotzena de cavalls de pelatge marró.

Però tota l’admiració que aquelles meravelles despertaven en els visitants no causaven, a priori, cap reacció emotiva especial en els propietaris de la zona. Al contrari: avesats al benestar, no suportaven el menor contratemps.

Feia poc, Carla Sentamans s’havia queixat a Josep, el seu marit, de la deficient instal·lació electrònica de la porta de l’aparcament privat que, un dia sí i l’altre també, s’espatlava i l’obligava a baixar del vehicle per accionar-la manualment.

En aquell moment, mentre aparcava el tot terreny davant de sa casa, tornà a comprovar amb amargura que ningú no havia solucionat l’avaria.

–Paguem una fortuna en manteniment i encara he de fer les coses jo mateix! És intolerable!

De sobte, quan, amb la porta del vehicle ja oberta i maleint la seua sort, es disposava a deixar caure el peu sobre la grava del jardí, se’l va veure davant. Les paraules se li quedaren enganxades a la gola. L’individu, alt, prim, inquietantment estàtic, amb el rostre amagat darrere d’un mocador negre, mantenia el braç dret estirat cap a ella. En la mà, una pistola.

–Al cotxe! De pressa!

–Però, què...? –aconseguí vocalitzar Carla.

–Entra! –bramà l’altre alhora que li clavava la boca de l’arma enmig del front.

A Carla se li parà el cor. Com en un malson, es va veure tornant a introduir el cos en el vehicle i tancar-ne la porta. Alhora, li arribà l’esclafit d’una segona porta i va comprovar, aterrida, com al seient del costat s’instal·lava un altre individu camuflat davall d’una bufanda grisa i una gorra de llana. A la mà, també duia un revòlver. Sense ni tan sols mirar-la, s’apropià immediatament de la bossa que Carla havia deixat als peus del seient. En va traure el mòbil, l’obrí i li arrancà la bateria amb violència.

–Per favor, per favor –somicà la dona–, els meus fills, per favor, no...

–Silenci!

Dues armes l’apuntaven al cap. Engolí saliva i va intentar tranquil·litzar-se: havia de controlar el pànic o estava perduda.

–Ix de la urbanització per dalt. A poc a poc –va parlar per primera vegada l’home de davant, amb una veu amenaçadora–. Un sol moviment en fals i se t’acaba el viatge. Entesos?

A Carla les paraules se li ennuegaren; només aconseguí sacsejar el cap en senyal d’afirmació. «Açò no pot ser real», anava pensant mentre traspassava el llindar de la urbanització i es veia forçada a dirigir-se cap al cim de la muntanya, en direcció contrària a la ciutat. Aquest malson no li podia estar passant a ella, a Carla Sentamans, una dona corrent, una mare de família, una ciutadana modèlica. «Per què? Per què jo?» es repetia sense parar.

Va conduir uns deu minuts, esmaperduda, a la vora del col·lapse. La suor l’amerava tota i li queia sobre els ulls, s’equivocava en el canvi de marxes i l’automòbil avançava a sacsejades, però els individus no semblaven adonar-se’n i van romandre muts, amb les mirades clavades en l’horitzó de la carretera. Va ser després d’un revolt tancat, davant d’una esplanada on s’erigia un arbre solitari, quan l’home que viatjava davant feu un senyal.

–Para!

La dona obeí i apagà el motor. Tot quedà en silenci. Carla respirava amb dificultat; no gosava moure ni una parpella. Qui eren? Què pretenien? El seu marit, va pensar esperançada, no tardaria a acudir al rescat. Però, quant de temps tardaria a adonar-se de la seua desaparició? Sabria on buscar-la? I si arribava massa tard? I si no tornava a veure els seus fills? Tot d’una, esclafí a plorar.

–Calla, collons! –va ordenar el facinerós de darrere alhora que li amollava un colp al muscle tan brusc que li tallà el plor en sec–. No muntes numerets o m’enfadaré de veres! Ha quedat clar?

La resposta de la dona fou un gemec a penes audible.

–Ja veig que ens entenem –insistí l’agressor i tornà a escarxofar-se en el seient.

A l’instant, tornà a imperar el silenci.

Des de feia una estona, Carla notava un dolor agut a l’altura del genoll dret, però no gosava moure la cama. Per distraure el pànic que l’anava envaint es va forçar a contemplar el bocí de paisatge que s’obria davant d’ella. Només havia visitat aquella zona una vegada, amb Josep, unes setmanes després d’haver-se instal·lat a la urbanització. Mentre es recriminava la seua falta d’interés per conéixer els voltants del lloc on vivia i els diferents camins que hi arribaven, anava calculant mentalment les possibilitats de fugida. A l’exterior, no es veia ni una ànima. A la dreta de la carretera, darrere de l’arbre, un penya-segat n’avortava qualsevol intent. De l’altre cantó, un camí sense asfaltar portava al cor del bosc. S’adonà que el terreny li prestaria poca ajuda i s’estremí de pur terror. Semblava com si el cor li bategara en el pit, en el coll, en els llavis i maldà per reprimir la tremolor de les mans. Temia l’enuig dels homes, del colp al muscle, però sobretot del que tenia al costat i que aparentava ser el cap de l’operació. Amb un moviment ràpid d’ulls, aconseguí veure-li el rostre durant una fracció de segons, però només va recollir la imatge d’uns cabells arrissats de color clar i un lòbul gruixut que escapaven de la gorra. Sense saber per què, s’esforçà a retindre aquella informació.

De colp, els individus s’activaren a l’uníson i, sense intercanviar ni una paraula, baixaren del vehicle.

–Tu –va ordenar el líder al més alt–, ocupa’t d’ella.

Carla, implorant, mirà com el que executava les ordres obria la porta i la forçava a eixir amb l’arma clavada als renyons. De sobte, el cap es girà en sec i es quedà mirant-la de fit a fit:

–Tapa-li els ulls!

–No, per favor, no... –suplicà la dona.

–És necessari? –va insinuar el del mocador negre.

–Què vols? Que ens identifique?