Set centres d’FP culminen un projecte col·lectiu sobre sobirania alimentària

La trobada final del projecte «Llaurant i cuinant sobirania alimentària», liderat per Justícia Alimentària i amb la participació de diferents centres de Formació Professional, es celebrarà el proper divendres 11 de març, en el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valencia (CEACV).

Els objectius del projecte s’han centrat, d’una banda, en fer transversal la sobirania alimentària en els currículums educatius de les famílies professionals d’Hostaleria i Agrària i, d’altra banda, en generar vincles entre els centres educatius d’una mateixa comarca, apunta l’entitat.

Així, el treball intercentres ha tingut una gran potencialitat pel que fa a l’intercanvi de serveis i coneixements que ha protagonitzat l’alumnat, a través d’activitats com la tutorització de l’hort escolar; l’elaboració d’esmorzars saludables i sostenibles pels seus companys i companyes; o la provisió de verdures ecològiques per a preparar el menú setmanal del centre

.

A més, s’han realitzat gran diversitat d’activitats dirigides tant al professorat com a l’alumnat. En el cas del professorat s’ha dut a terme un acompanyament dirigit a incloure en les seues programacions temàtiques com la sostenibilitat, el dret a l’alimentació, l’alimentació de temporada, la transició alimentària, les malalties derivades d’una mala alimentació, l’ecofeminisme o el sistema alimentari i la crisi climàtica.

Amb l’alumnat s’han fet visites a experiències agroecològiques, accions artístiques en els centres i tallers sobre llavors tradicionals, nutrició i alimentació saludable i sostenible, o ecofeminisme.

Ara, la trobada es posa el punt final a un treball desenvolupat durant dos anys en el qual han participat sis centres educatius públics de Formació Professional

Espai on compartir sinèrgies

Així, s’ha desenvolupat en els centres d’FP de Camp de Túria, a l’IES Benaguasil i l’IES Les Rodanes; a la comarca de l’Horta Sud, a l’IES El Ravatxol i l’Escola de Capacitació Agrària de Catarroja; a la Plana i Plana Baixa, als IES Gilabert de Centelles i el Centre Integrat Públic de Formació Professional Costa de Azahar.

Segons està previst, en la jornada es culminarà este projecte amb la generació d’un espai per a compartir i gaudir de totes les sinergies que s’han produït durant estos dos anys en els quals s’ha treballat la transversalització de la sobirania alimentària a les aules; i es farà en un «espai ideal per a gaudir de la natura i dels paisatges autòctons, com és el CEACV», apunten des de Justícia Alimentària.

El projecte ha comptat amb el suport financer de les consleleries de Participació i Agricultura.