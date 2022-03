Sueca acull una nova edició de les Jornades Socioeducatives

La capital de la Ribera Baixa acollirà, el dijous 7 d’abril i el dissabte 9 d’abril, la XIII edició de les Jornades Educatives sota el lema «Convivència i Inclusió Educativa». La primera jornada se celebrarà al Centre Bernat i Baldoví, i la segona, al Casal Multiusos. Any rere any, més de 500 persones es reuneixen per a assistir a un esdeveniment que s'ha consolidat ja com un referent en l'àmbit socioeducatiu al territori valencià.

La inauguració tindrà lloc el dijous a les 18.30 hores i hi participaran Dimas Vázquez, alcalde de Sueca; Raquel Andrés, directora general d’Inclusió Educativa, i Carles Vendrell, psicòleg del consistori. A continuació, la mestra i pedagoga Nélida Zaitegi impartirà la conferència «Desenvolupament humà i justícia social». Zaitegi promou la construcció de convivència positiva en els centres educatius i de la prevenció i actuació davant de casos d’assetjament escolar. Entre el 2017 i el 2020 va exercir de presidenta del Consell Escolar d’Euskadi. Des de 2011, és membre de l’Observatori Estatal de Convivència Escolar. El dissabte la jornada començarà a les 9.30 hores amb una benvinguda a càrrec del regidor d’Educació de l’Ajuntament de Sueca, J. Carles Vázquez. A les 10.30 hores serà el torn de l’especialista en educació inclusiva i organització escolar Coral Elizondo, qui, durant la seua intervenció, mostrarà als assistents «Eines per a la Inclusió Educativa». Elizondo és mestra, psicòloga i orientadora educativa. Exerceix de professora en el Màster en Neuroeducació Avançada de la Universitat de Barcelona. Entre 2017 i 2019 va ser orientadora de l’Equip d’Orientació Educativa d’Infantil i Primària (EOEIP) del Govern d’Aragó. Les jornades estan dirigides a professorat, professionals de la psicologia, famílies i, en general, a totes les persones interessades en el món educatiu. Les inscripcions es poden formalitzar enviant un correu a sueca_psi@gva.es. A més, els docents obtindran un certificat del CEFIRE de Gandia si s'hi inscriuen a través del seu web i assisteixen a les dues sessions.