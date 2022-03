Més de dos anys amb la covid-19 al món és un temps suficient per a comprovar fins a quin punt, o de quina manera, la pandèmia ha canviat de forma significativa hàbits personals, laborals i socials. El concurs escolar que el Consell Valencià de Cultura (CVC) convoca per al 2022, «La vida després del confinament», anima a l’estudiantat d’ESO, Batxillerat i FP a explicar-ho amb dibuixos i textos.

Com els anys anteriors, en la XVI edició d’este concurs pot participar l’alumnat dels centres públics, concertats o privats de la Comunitat Valenciana amb estudis d’ESO, FP o Batxillerat. El Consell Valencià de Cultura dona dos possibilitats: desenvolupar el lema del concurs per escrit, amb textos que no superen els set folis (narrativa, poesia, assaig...); o amb dibuixos. En este últim cas, les bases inclouen que ha de ser en format A-4 i podran presentar-se en color o en blanc i negre, i qualsevol tècnica.

Els centres docents hauran de reunir tots els treballs, de dibuix o literaris, fets per l’estudiantat i enviar-los abans del 6 de maig per correu postal. Els textos hauran de ser inèdits i originals, per tant el tema es tractarà des de la mirada de l’alumna o alumne. A més, cada obra haurà de portar un lema.

Premis i veredicte

L’autora o autor de cada treball premiat amb el primer, segon i tercer premi se li concedirà 500 euros, 400 euros i 300 euros, respectivament juntament amb una medalla commemorativa i un diploma del Consell Valencià de Cultura.

D’altra banda, als quatre centres docents que hagen aconseguit el nombre més gran d’alumnat seleccionat, dos per nivell i dos per especialitat, se’ls premiarà amb 2.400 euros, a més de la medalla i diploma.

El veredicte del concurs es farà públic el 13 de juny, en un acte a la seu del Consell Valencià de Cultura. El Consell Valencià de Cultura podrà publicar, exposar i donar difusió als treballs premiats i altres que considere, amb menció expressa del nom dels seus autors i autores i dels centres als quals pertanyen. El concurs d’enguany es pot interpretar com una continuació del de l’any passat, centrat en com és «Viure en pandèmia».