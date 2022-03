El Consell Valencià de Cultura espera l’alumnat en la festa de juny

Dos anys sense la festa dels premis literaris i de dibuix del Consell Valencià de Cultura (CVC) s’han fet molt llargs. És una de les celebracions en què el Consell posa l’ànima. El Palau de Forcalló, un dia de juny, s’ompli de joves estudiants, de professorat i familiars, que vénen de tot arreu de la Comunitat Valenciana per a arreplegar els reconeixements que la institució otorga cada curs amb motiu del seu certamen de dibuix i literatura.

Més enllà de la festa en si, la mirada dels joves estudiants sobre els diversos aspectes del present resulta sempre d’una «extrema importància» per al Consell Valencià de Cultura, apunta la institució. Enguany, el lema «La vida després del confinament» planteja una sèrie d’interrogants: com enfoca la gent jove el futur més immediat, els canvis que endevinen, les respostes personals i col·lectives?

Fins al 6 de maig, l’estudiantat d’ESO, FP i Batxillerat té temps de presentar els originals en la seu del CVC; i l’acte final està previst per al 13 de juny. El concurs d’enguany es pot interpretar com una continuació del de l’any passat, centrat en com és «Viure en pandèmia».

Després de dos cursos en què no es va poder realitzar l’acte d’entrega de guardons i no hi ha hagut fotografia conjunta de totes i tots els premiats a causa de la crisi sanitària, enguany el CVC vol «veure les cares i fer-los moltes fotos i vídeos. I sobretot, celebrar-ho tots junts», detallen a Levante-EMV.

L’autora o autor de cada treball premiat amb el primer, segon o tercer premi srebrà 500 euros, 400 euros o 300 euros, respectivament juntament amb una medalla commemorativa i un diploma del Consell Valencià de Cultura. Els centres amb més alumnat seleccionat rebran 2.400 euros.