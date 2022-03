El desitjos per complir marquen el futur del Col·legi Santiago Apóstol

Amb la finalitat d’establir uns nous objectius que involucren els desitjos de tota la comunitat educativa, el Col·legi Santiago Apóstol de València ha celebrat la «Festa dels Somnis» on l’alumnat, docents, veïns del barri i famílies exposen les seues idees i necessitats que «marcaran el full de ruta pels pròxims tres o quatre anys», explica Jordi Bosch, director del centre concert.

Així, l’escola va crear el dimecres passat en la seua «Zona Santiago» —un solar annex al centre que servix de pati—, un espai amb un micròfon on alumnat i famílies expressaren el que tots volien pel futur del col·legi. Els aproximadament 300 desitjos que van escriure en botelles que després pegaven en l’aula de fusta del pati, es van recollir després en un ordinador.

Esta iniciativa d’implicació «tracta de crear vincles de les famílies al centre, i del professorat amb els processos personals de les famílies, tot per a generar un espai educatiu transformat», exposa el director de l’escola. D’esta manera, els pròxims anys, com ja s’ha estat fent en el centre, comissions mixtes treballaran «des d’una perspectiva comunitària per a complir els somnis, eixe és l’objectiu», continua Bosch.

Anhels compartits

«Els desitjos més repetits per les famílies són que les seues filles i fills puguen traure’s el graduat escolar en el col·legi», afirma el director. «Haver aconseguit el concert de l’FP Bàsica ha permès que l’alumnat puga obtindre el graduat escolar en el propi centre, malgrat la barrera de ‘por’ que suposa el pas a l’institut per a moltes famílies», afegix Jordi Bosch.

«La Festa del somni és molt important pel col·legi, sobretot quan es troba en un barri amb les complexitats del Cabanyal», exposa Fernando Macías, vocal de Campus Rom, la Xarxa Gitana Universitària. A més, «tots s’adonen que somnien el mateix, però expressat de manera diferent», assegura Macías.

«L’alumnat desitja que totes les xiquetes i xiquets puguen anar al col·legi per a aprendre i puguen fer una bona carrera», com afirma Aaron Pérez, alumne de 4t de Primària. D’altra banda, «el professorat vol que estiguen més atents i que porten els deures fets», apunta Macías.

Per la seua part, Yolanda Giménez, alumna de 1r d’ESO, assenyala que «el seu somni és ser professora», mentre que la seua companya Manuela Montoya desitja «uns gronxadors per a la Zona Santiago». Altres, com Nayara García, estudiant de 4t de Primària somnia amb que «les famílies puguen ajudar a les xiquetes i xiquets a fer els deures, per a tindre-les a prop».

Però, per a molts d’estos somnis «és necessari que les famílies s’impliquen de veritat i interioritzen que els seus fills poden estudiar, i han de fer-ho, sobretot per aconseguir una vida millor», reitera Aaron Meján, educador i estudiant del grau superior d’Integració social.

Amb esta iniciativa, la tercera des de 2012, l’escola —amb la majoria d’alumnat d’ètnia gitana i considerat Centre d’Acció Educativa Singular (CAS)— «ha implementat un projecte molt transformador, ja que li estan donant la volta a la situació, a pesar de les circumstàncies del barri», expressa el vocal de Campus Rom.

Fins ara s’han aconseguit somnis com el de «millorar la convivència escolar a través de les normes que s’han construït conjuntament, i la creació de la Zona Santiago, que també és del barri», explica Bosch.

A més esta iniciativa, compta amb una part sostenible, ja que cada somni va servir per a reciclar una botella de plàstic «perquè esta escola vol sumar-se a l’objectiu de desenvolupament sostenible número 13 d’Acció pel clima», expliquen des del centre educatiu.

Acte per la pau

Prèviament ala jornada, es va celebrar un acte ecumènic per la pau, promogut per la xarxa d’Scholas Occurrentes amb representants de les comunitats catòliques, musulmanes i evangèliques.

A més, la «Festa dels desitjos» del centre diocesà va comptar amb l’assistència de la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez; la regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano; la regidora d’Educació, Maite Ibáñez; la directora general de la Fundació Probitas i Anna Veiga.

També van participar Gloria Ostos i Yolanda Ruiz, directora general d’Scholas Occurrentes i directora de la Càtedra Oberta Scholas Occurrentes de la Universitat Catòlica de València, respectivament.

Celebració de ‘la festa dels somnis’ al col·legi santiago apòstol del cabanyal. 1 ’ 2 3

4

L’estudiantat representa una coreografia. F

Alumnat del centre en la «Zona Santiago». F

Famílies i alumnat van penjar els seus desitjos. F

Una alumna expressa els seus somnis per a l’escola. F