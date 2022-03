L'arribada del 8 M, dia de la dona, porta als centres educatius la necessitat de visibilitzar i reivindicar a la dona, més encara, en tots els àmbits. De denunciar tots el tipus de violència masclista, és a dir, donar-li nom, és un dels objectius, però per dur a terme esta tasca primer és necessari conèixer el vocabulari i significat per a acabar amb el problema des de l'arrel.

Este ha sigut el cas dels 160 alumnes de 4t d'ESO en l'assignatura d'Anglès de les escoles San José-Jesuïtes de València que, inspirats en el projecte «El latido de las mariposas», que ja va contar este diari, «ha fet papallones en paper i ha treballat el vocabulari de la violència masclista en l'assignatura», apunta Raquel Piedad, professora de l'Anglés i coordinadora del projecte.

«Termes com 'violència vicària' no eren coneguts per l'alumnat ni en castellà, després en anglès 'battered wife', que significa dona maltractada, o una paraula simple com 'abuse', abús, es desconeixien en anglès», destaca la docent.

De manera que per a poder abordar el projecte de forma profunda i generar un impacte, el treball s'ha dividit en dues sessions: «en la primera, es va projectar el vídeo de 'El latido de las mariposas' per conèixer la història i reflexionar», explica la delegada i estudiant de 4t d'ESO, Alejandra Fernández. Després, «l'alumnat va respondre a un qüestionari sobre el vocabulari que apareixia en els vídeos, ja que es buscava introduir el tema de la violència masclista i feminisme de manera que es poguera avaluar», exposa la professora del centre concertat.

Debats positius

En la segona sessió, Raquel Piedad va repartir fulls per relacionar paraules. Posteriorment, «en grups de cinc persones s'han escrit les paraules que a cada grup li semblaven més importants en una papallona i les han exposat», afirma Fernández. Així mateix, «també s'han penjat papallones als corredors com a símbol de suport», continua Piedad.

El resultat de «treballar el vocabulari a l'aula ha propiciat debats que han sigut molt positius per a tots», assegura la coordinadora del projecte. Per això, «s'ha realitzat amb l'alumnat de 4t d'ESO, ja que són més sensibles a estos temes i són més madurs i conscients de la realitat», continua la docent.

Gràcies a esta iniciativa les i els adolescents estan encara més conscienciat, «en classe s'han vist molts exemples de violència masclista i l'alumnat s’adona que passa massa, i això ho convertix en més real», expressa l'alumna Mar Escobar. No obstant això, «l’objectiu és que algun dia no es parle de violència masclista perquè ja estiga superada», opina Pau Llabata, un altre estudiant.

Per altra banda, al centre s'ha treballat la campanya d’«El latido de las mariposas» que posa als cromosomes «XX», els femenins, com a protagonistes per tal de mostrar que «les dones no són una incògnita, sinó que són la multiplicació de molts avanços socials», destaca la fundadora del moviment, Isabel Gallardo.

Així, en els grups d'Educació Especial el centre concertat ha elaborat un mural per a donar visibilitat i donar l'oportunitat a l’alumnat de tindre referents femenins en sectors com els esports, que ha sigut sempre un àmbit més vinculat als homes.

Abans de fer la recerca, «la majoria eren desconegudes per tots, ja que si no se les dona importància en els mitjans és com si no existiren», assegura la professora d'Anglès. Així, «l'objectiu és empoderar a les dones i donar a les alumnes referents femenins perquè se senten capaces d'aconseguir el que somnien, de la mateixa manera que succeïx amb la ciència, ja que per exemple en 4t d’ESO tecnològic només sis són xiques d’un total de 35 alumnes», reitera la docent.

A les aules i a casa

«És molt important i necessari que els col·legis consciencien en les aules sobre els temes socials i, així s’ha traslladat l’alumnat a les seues famílies, ja que estos projectes són el que més els anima», afegix la delegada.

Per a poder conèixer millor l'opinió de l'alumnat sobre la realització del projecte se’ls donarà un formulari, però ja han verbalitzatque els ha servit i que l'educació és bàsica, «perquè és necessari escoltar al centre el que no sempre se sent a casa», explica Piedad.

Per tant, «és molt positiu que s'haja tractat el tema en una assignatura com Anglès, perquè normalment és un apartat que es queda en Tutoria o assignatures com Filosofia de manera superficial, no obstant això, treballar-ho en esta assignatura ajuda que es veja que és un tema que influïx en tots els àmbits», analitza Antoni Rubio, coordinador de 4t d'ESO.