Amb l’ objectiu de promoure la igualtat entre dones i homes com una qüestió de drets humans i una condició de justícia social i contribuir a l’educació per la igualtat, a una educació no sexista, garant de les mateixes oportunitats per a xiquetes i xiquets perquè puguen desenvolupar les seues aptituds i perseguir els seus somnis, la Confederació d’Ampa Gonzalo Anaya ha llançat esta setmana el curs i la guia «Educar en igualtat és possible, eines per a famílies».

Amb estos recursos de formació, es tracta de «fer reflexionar a les famílies sobre el seu paper educatiu i com som de referents i d’exemple per a filles i fills, per fixar els seus valors i la seua personalitat», explica la confederació. Per aconseguir este objectiu, les ampa han comptat amb Maria Cervera, agent d’igualtat. El curs i la guia servixen per reforçar conductes igualitàries i també per a posar les «ulleres violeta» a més famílies que volen portar una educació en igualtat des de casa. Maria Cervera subratlla que «la socialització de gènere comença en la família, a través de les normes i valors que trasmetem a xiquetes i a xiquets i és en eixa socialització on es trasmeten rols i estereotips sexistes, de manera inconscient, que condicionen les qualitats, la personalitat, l’actitud i els comportaments que construïxen la persona». Amb esta finalitat de desmuntar estereotips i rols de gènere que són un entrebanc a la igualtat entre dones i homes, la Confederació d’Ampa Gonzalo Anaya porta endavant un programa de coeducació, prevenció la violència de gènere, diversitat sexual i familiar i identitat de gènere, adreçat a les ampa i a les famílies, amb el suport d’agents d’igualtat i educadores socials. Durant este curs i arran de les jornades de reflexió d’Escola Valenciana, va sorgir la proposta d’elaborar una guia d’acompanyament a famílies per avançar en coeducació. En catorze pàgines la guia posa exemples quotidians i recomanacions pràctiques per trencar amb els estereotips sexistes, evitar i dir no als comportaments i actituds sexistes; noves maneres de ser xics; com ensenyar la igualtat i la convivència des del respecte i com implicar-nos a ser famílies corresponsables. A l’espera de tornar als cursos presencials als centres educatius públics valencians —quan la pandèmia ho permeta—, la Gonzalo Anaya va fent camí amb cursos per videoconferència i streaming, a més d’esta guia en valencià i en castellà que es poden sol·licitar en la Fampa. Preocupació per l’audiovisual A la presentació online que es va fer la setmana passada, va participar el president de la confederació, Rubén Pacheco, per posar en valor el treball que es fa des de l’organització majoritària d’Ampa i per destacar el paper tan important de les famílies en la coeducació de filles i fills. Entre les preguntes de les famílies sorgides arran del col·loqui va esdevindre la preocupació pels continguts estereotipats i sexistes a les series de les principals plataformes audiovisuals. Les famílies participants van detectar la necessitat de comptar amb recursos (llibres i contes) i audiovisuals per a infants i adolescents lliures de sexisme. Per donar resposta a esta petició, les ampa comencen un projecte d’elaborar un arxiu de recursos literaris i audiovisuals lliures d’estereotips i rols de gènere.