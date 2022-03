Partit de bàsquet reivindicatiu i cooperatiu

Per tal de reivindicar el paper de la dona en l’esport, l’IES La Sénia de Paiporta aposta per tornar celebrar un partit de bàsquet d’alumnes contra professores, sobretot per afavorir la integració i socialització. Este partit —que es realitzarà pròximament després d’haver-se ajornat per la pluja de dilluns— «ha estat preparat de manera més professional que altres anys», apunta Nela Palau, professora de Filosofia del centre. Així, enguany han dissenyat samarretes i van rebre una entrenadora per a preparar als dos equips, explica la docent. A més, van llegir un manifest feminista, fer representacions de ball i un «esmorzar violeta», afirma Palau. «Este projecte també naix amb una meta d’integració de totes les alumnes, ja que al centre algunestenen problemes per a socialitzar per la llengua o per alguna discapacitat», expressa Palau.Per tot això, «s’ha escollit el bàsquet com a representació de l’esport femení i la cooperació», destaca la professora de Filosofia.