La comunitat educativa del CEIP Roís de Corella de Gandia compta amb «El Pati Violeta del Roís», dins del projecte de transformació de les zones d’esplai del centre, que es van començar a dissenyar ara fa sis anys.

Esta iniciativa, que ja té la primera fase executada, té com objectiu aconseguir un espai on es visibilitze clarament la igualtat de gènere i l’esforç que ha suposat per a les dones aconseguir fites professionals i humanes al llarg de la història.

Concretament, recentment s’ha presentat la part del mural de les dones. Un dibuix de més de 30 metres de llargària que homenatja quatre dones valencianes —Alejandra Soler, Carme Miquel, Isabel Clara Simó i Anna Lluch— i una dona universal com és Maria Montessori. La composició mostra les seus cinc cares i unes siluetes de xiquets i xiquetes que les miren atentes mentre juguen amb elles, expliquen des del centre. Estes siluetes estan imantades per tal que l’alumnat puga interaccionar amb elles tant en el temps d’esplai com a part de la temàtica lectiva.

El mural ha esta executat per l’artista de Gandia Ms. Wendal, qui va estar durant una setmana pintant, al mateix temps que feia xarrades a l’alumnat de l’escola que passava per a conèixer el seu treball de primera mà.

Tanmateix, esta iniciativa ha sigut profitosa a les aules, ja que el centre va a redactar una unitat de treball al voltant de la igualtat per tal d’aprendre, mitjançant el mural, diferents aspectes de la igualtat entre homes i dones i la lluita feminista actual i en la història, des de les experiències estes cinc dones referents.

Espai renaturalitzat

Amb la decisió, plenament conscient que l’escola pública «és, i ha de ser encara més, una escola en valencià, integradora, diversa, sostenible, feminista i tolerant», el CEIP Roís de Corella, amb l’estreta col·laboració de l’AMPA, treballa en una estratègia per tal de convertir el pati de l’escola en un espai arbrat, verd i on practicar i posar en marxa els coneixements ensenyats a les aules, sobretot arran de d’un programa municipal anomenat «Fem pati» que es va executar durant 2015, amb accions per a Infantil a través d’ajudes ajudes municipals, de la Generalitat, i fons propis de l’ampa i del centre.

Amb esta idea s’ha treballat en el pati de Primària on, a més del mural, també s’han endreçat els espais de terra sense vegetació per a convertir-los en un xicotet jardí botànic arbrat. Tot això, s’ha aconseguit mitjançant l’Ampa i una ajuda de l’àrea d’Igualtat de la Diputació de València.

Paral·lelament ja s'ha treballat l’entrada de l’escola en la via pública, amb la idea de convertir-la en un punt de reunió familiar, verd i acol·lorit, ample, amb elements orgànics i espai per jugar. En este cas, també l'ampa va presentar una innovadora iniciativa als pressupostos participatius de 2017 a Gandia, que va ser elegida.