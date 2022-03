Un esforç titànic per a intentar salvar la tortuga llaüt de 230 quilos

Un exemplar de tortuga llaüt de 230 quilos i quasi metre i mig de longitud va ingressar dissabte passat en les instal·lacions de l’Oceanogràfic de València després d’haver estat rescatat en la dársenal del port de Mazarrón (Múrcia) amb múltiples i greus lesions en quedar atrapat en un cap de pesca.

Tècnics de la direcció General de Medi natural i del Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de la Regió de Múrcia van traslladar a l’animal fins a l’aquari valencià on va ser atès d’urgència pels veterinaris i biòlegs del centre.

Les tasques de rescat i trasllat van ser prou complexes a causa de la grandària de l’animal i les lesions que presentava, sent la primera vegada que es recupera un exemplar d’esta espècie viu a la Regió de Múrcia i també la primera ocasió que ingressa en l’Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals (ARCA) de la Mar de l’Oceanogràfic de València.

A la seua arribada a l’ARCA, els professionals li van realitzar els procediments veterinaris corresponents —exploració física, ecografia, analítica sanguínia...— i van sanar les múltiples i greus lesions i erosions que presentava en aletes i closca.

Encara que el seu estat inicial era molt feble, l’animal va respondre favorablement al tractament subministrat durant les 48 hores que va romandre ingressat i, per este motiu, es va deixar anar de nou a la mar a Cartagena al tractar-se d’una espècie pelàgica que desenvolupa la seua vida en mar oberta.

Sense reacció

No obstant això, i malgrat l’esforç titànic entre institucions com el Govern de la Regió de Múrcia (a través del Centre de Recuperació de Fauna Silvestre), l’Autoritat Portuària de Cartagena, Salvament Marítim, l’Oceanogràfic de València i els professionals que han treballat per a la seua total recuperació, l’animal no va reaccionar segons l’esperat en ser retornat a la mar i va sofrir una regressió repentina.

Ara, els tècnics duran a terme la necropsia de l’exemplar per a investigar i determinar les causes de la seua mort, amb la finalitat d’aportar coneixements sobre l’estat de salut d’esta espècie de tortuga tan difícil de trobar en la nostra mar i les amenaces amb les quals es troben en l’actualitat.

Un animal «vulnerable»

La tortuga llaüt (Dermochelys coriacea) és una espècie pelàgica i una de les tortuga més grans que existix en el planeta, podent arribar a pesar 600 quilos, i de la qual encara es desconeixen molts aspectes de la seua biologia.

La llista roja d’Espècies Amenaçades de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN) classifica de «vulnerable» a la tortuga llaüt i Espanya també la inclou en el Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial.

Les seues principals amenaces són la caça d’exemplars adults a les platges, la mort accidental en arts de pesca i l’espoliació dels seus nius. Les tortugues llaüt Es caracteritza per tenir una capacitat extraordinària per a regular la seva temperatura, la qual cosa li permet tolerar temperatures molt baixes i bussejar a gran profunditat.