Les Trobades d’Escola Valenciana tornen per una "educació diversa"

Escola Valenciana torna amb les seues Trobades després de dos anys de ‘pausa’ per la pandèmia. Enguany es reprenen els tallers escolars —amb normalitat i com era habitual— en una vintena de municipis valencians, des de la comarca dels Ports fins al Baix Vinalopó i el Baix Segura.

Amb el lema «L’escola que en fa lliures», les Trobades s’inauguren ja esta setmana amb els tallers dels centres educatius de Crevillent i Rafellbunyol, per a reivindicar, «la llibertat d’una escola diversa, feminista i coeducadora», va explicar ahir Elionor Ortolà, vicepresidenta d’Escola Valenciana, en un acte a la Nau de València.

Esta nova edició commemora el centenari del naixement de l’escriptor i assagista Joan Fuster. Així, des d’Escola Valenciana recorden que «llibertat és poder parlar, aprendre, treballar, estimar i viure en valencià».

Les d’esta primavera seran les primeres Trobades en pandèmia doncs l’any passat es van dur a terme actes simbòlics —les «Retrobades»—, a més de la plantació de llavors a les escoles, com a metàfora de ‘cultivar’ el valencià.

D’altra banda, enguany Bromera i Escola Valenciana col·laboren amb la campanya «Amb el valencià, fem pinya», que promou l’ús de la llengua amb accions a les xarxes socials.

L’edició de 2022 de les Trobades es va presentar ahir, de la mà d’Ortolà, junt amb Isabel Vázquez, vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística de la UV; Laura Font, presidenta de la Coordinadora d’Alumnat, Pares, Mares i Professorat per l’Ensenyament Públic en Valencià (Cappepv); i Paulapé, la il·lustradora del cartell, que recrea infants en diferents escenes de reencontres, abraçades i salutacions.

Així mateix, van acudir representants de les conselleries de Transparència i Educació, així com dels àmbits social, sindical i educatiu. Finalment, la presentació va concloure amb l’actuació de l’alumnat del CEIP 9 d’Octubre d’Alcàsser, que va interpretar la cançó de les Trobades 2022, «Per fer-nos lliures», composta per la mestra i cantant Estel Navarro i el músic Edu Altarrib.