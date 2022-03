El Col·legi Maristas d’Alacant simposa en el 7é Torneig d’ESIC

L’equip del Col·legi Maristes d’Alacant, format per Isabel Llorens Saura, Loreto Martínez Bonmati i Inés de Vesian Martínez ha sigut el guanyador del certamen «PREU ESIC», organitzat per ESIC Business and Marketing School amb la Fundació Educativa Activa-t i la col·laboració de Divina Seguros.

Esta setena edició ha comptat amb la participació de 20 equips formats per alumnat de 1r i 2n de Batxillerat de tretze centres d’un total de huit províncies d’Espanya: Col·legi San Agustín (Alacant); Col·legi Brains (Madrid); Col·legi La Pineda (Màlaga); IES Fray Ignacio Barrachina (Alacant); Heidelberg (Las Palmas de Gran Canarias); Iale School (València); Col·legi del Salvador – Jesuïtes (Saragossa); Maristas Cartagena (Múrcia); Col·legi Montealto (Madrid); St Marys School (Sevilla); Col·legi San Vicente Ferrer-PP. Dominicos (València); Torrenova (Castelló) i Verge del Pasico (Múrcia).

Després de diverses rondes de debats centrades en els ODS van quedar finalistes el Col·legi Maristes Alacant i el Col·legi del Salvador (Jesuïtes de Saragossa), que van debatre sobre si «L’OTAN ha d’intervindre militarment en la guerra entre Rússia i Ucraïna?».

Per a ESIC, este tipus d’esdeveniments són importants perquè el diàleg és el protagonista, com assenyala Agustín Carrilero, director d’ESIC Comunitat Valenciana. «A les aules és freqüent parlar dels constants canvis en el que ens envolta, en les maneres de vida i de treball, en les tecnologies, però no tant en les relacions entre persones. No obstant això, és necessari que un o una professional treballe la manera d’avaluar les coses, d’interpretar-les», apunta.

A més, Carriler destaca que el món de l’empresa «necessita professionals que no queden atrapats per la seua pròpia narrativa que ni tan sols s’arriben a qüestionar». «El debat ens ensenya que no és el mateix jutjar que intentar comprendre. Tampoc és el mateix tindre una visió limitada d’algun tema que ampliar eixa mateixa visió per a descobrir allò que prèviament no teníem capacitat de veure», afirma.

En esta 7a edició del torneig de debat preunivesitario els participants han aplicat els seus coneixements apresos en les assignatures de Batxillerat com a filosofia, llengua, economia i altres més sobre l’Agenda 2030.