"L’alumnat tem les Matemàtiques perquè no s’ensenyen intuïtivament"

Entrar en una classe de Primària i veure a l’alumnat motivat pot semblar una escena d’un món paral·lel en alguns centres. No obstant això, quan s’utilitzen mètodes concrets on els escolars prenen el paper protagonista i són els encarregats de descobrir i debatre el resultat, la il·lusió i l’entusiasme passen a ser habituals.

Així es va veure en el Col·legi Nuestra Señora del Rosario de Paterna, on Yeap Ban Har, un dels més grans experts en la formació de professors en el Mètode Singapur de Matemàtiques, va realitzar la setmana passada una classe magistral per a 5é de Primària, envoltat de docents que també aprenien al costat del seu alumnat.

«L’èmfasi del Mètode Singapur s’establix sobretot, en la resolució de problemes», apunta el reconegut matemàtic. «Es llança un problema sense que el professor l’explique, però es permet a l’alumnat parlar entre ells», continua. D’esta manera, va començar la seua classe, en la qual els xiquets i xiquetes, guiats per preguntes de Ban Har utilitzaven la seua intuïció i la cooperació entre ells per a solucionar l’exercici.

En els seus pupitres començaven a dibuixar en fulles plastificades, a mode de pissarres i a compartir els resultats els uns amb els altres. «Quan parlen ho entenen millor i quan compartixen les idees entre els grups, encara més», assegura el matemàtic.

De seguida, tots volien participar, alçaven les seues mans per a exposar i compartir els seus resultats a manera de debat, mentre el matemàtic el dibuixava en la pissarra; així, durant tota la classe.

Això pot semblar estrany en una classe de Matemàtiques, on l’alumnat s’enfronta amb temor als problemes i resultats, almenys en els mètodes tradicionals. «La diferència està a plantejar un únic problema durant tot l’horari d’una classe, així el professor pot assegurar-se que s’ha entés bé, per a passar a un següent exercici la pròxima classe, és a dir, menys és més», destaca Ban Har, que va estar a Paterna de la mà de l’editorial SM.

«Molts estudiants temen a les Matemàtiques perquè la manera en la qual se’ls ensenya no és intuïtiva, normalment el professorat utilitza la manera tradicional que pot ser massa abstracta per als alumnes», apunta el matemàtic. «No obstant això, quan parlen i utilitzen materials concrets, com les quadrícules, és més intuïtiu i els permet entendre-ho millor», afegix.

Esta pot ser una de les claus que expliquen la posició d’Espanya en el ránking PISA per a Matemàtiques, on habitualment es reflectix cert estancament amb els números.

La clau, el debat a classe

Ban Har creu que «s’hauria de canviar el mètode tradicional en el qual el professor explica diversos problemes per a permetre debatre als alumnes entre ells, plantejant-los un únic problema». «Per tant, la posició del professor seria la de recollir aquests resultats, de manera que es fomente la investigació i el pensament abstracte», defensa en una entrevista amb Levante-EMV.

No obstant això, existix un altre problema en la docència, el de la manca de professorat de Matemàtiques, especialment en Secundària. Contra això, Ban Har proposa una formació basada «a convertir al professorat en alumnat perquè visquen eixa experiència i s’entusiasmen». «El més important és que el professorat tinga l’actitud i manera de pensar correcta», continua. Així, el matemàtic indica que sempre «la resposta es troba en l’interés i motivació de l’alumnat».