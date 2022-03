L’equip valencià aconseguix tres medalles en les Olimpíades de Formació Professional

L’equip valencià de Formació Professional que va competir la setmana passada en les conegudes com a Olimpíades d’FP ha conclòs la cita estatal amb tres medalles: dos d’or, per a les categories de Floristeria i Robòtica; i una de bronze, en Electrònica.

La Comunitat Valenciana estava representada a les SpainSkills, que foren del dimecres al divendres, amb 30 estudiants o joves acabats de titular de diferents cicles, que han fet una gran tasca i han aconseguit tres medalles, dues d’elles d’or. Una d’estes medalles és de Ximo Alcaín, competidor en Floristeria. Este estudiants, de 20 anys, es va formar en l’IES Vicente Gandia de Castelló (la Ribera) i actualment continua formant-se a l’Escola de Capatassos Agrícoles de Catarroja. Alcaín anava a la competició a «sobretot, gaudir de l’experiència i, si es pot, pujar al podi», va explicar a Aula abans de la cita.

D’altra banda, la segona medalla d’or correspon al tàndem format per Joan Maria Muñoz i David Pedrosa, de l’IES Bernat Guinovart d’Algemesí, i per la família professional de Sistemes Robòtics Integrats, que no era de competició, sinó de demostració i que pròximament sí que serà part oficialment de les SpainSkills.

Tots dos joves, de 25 i 35 anys, es van proposar en les proves ensenyar el que sabien fer «no sols a nivell individual, sinó també demostrar que l’FP és molt important i forma a professionals realment capacitats».

Finalment, el bronze correspon a Daniel Sánchez (20 anys), del Col·legi Juan Comenius de València i per l’especialitat d’Electrònica, que arribava amb «grans expectatives» a les proves, que finalment es confirmaren.

Ajornament de dues proves

Ara, Ximo Alcaín passarà a formar part de l’equip espanyol —amb els ors de les altres modalitats, aconseguits per estudiants d’altres CC AA— i participarà en les pròximes cites internacionals: este estiu en la competició mundial, a Xangai, i en 2023 en les «Skills» europees, a Polònia, que es reprenen després de la pausa provocada per la pandèmia.

D’esta manera, pren el relleu a Paula Rosa (Estètica), Izan Baretto (Refrigeració) i Cristian Ferrer (Perruqueria), els valencians que van aconseguir medalles d’or en el cicle anterior i que van estar en equip espanyol que va competir abans de la pandèmia.

Faltarà per saber si algun valencià més es suma a l’equip espanyol doncs, a última hora i generant cert disgust, el Ministeri d’Educació —organitzador de les SpainSkills—, va posposar les proves de Fusteriai Ebanisteria, per problemes amb l’arribada de materials, degut a les aturades dels transportistes.