Tres dècades de la Jornada Matemàtica referent a València

El Col·legi Guadalaviar de València està d’enhorabona i el motiu és que cal bufar les espelmes d’aniversari, doncs la jornada matemàtica que cada curs impulsen complix 30 anys este 2021-22. Després de realitzar la primera fase en febrer, el dissabte clourà l’edició d’enguany, amb la participació de més de 1.900 estudiants de tota Espanya.

Durant estes tres dècades, per la «Jornada Matemàtica Valencia», —el seu nom oficial— ja han passat 51.329 escolars de totes les comunitats i províncies, afirma el centre concertat. Així, es tracta d’una cita amb els números que s’ha anat ampliant curs rere curs des que va començar el 1992, amb 213 estudiants, de la mà de la professora Isabel Torres, ja jubilada però que manté el vincle amb el centre i continua assistint a la jornada.

En només dos cursos, el 1994, la cita ja va arribar al miler d’alumnes i, gràcies a un conveni amb la Universitat Politècnica de València, la primera fase es realitza des d’aleshores al Campus de Vera, perquè tinguen cabuda tots els participants. En 2017, van registrar el màxim històric de participació, amb 3.200 escolars i estudiants des de 3r de Primària fins a 1r de Batxillerat, ambdós nivells inclosos. D’esta primera prova a la universitat, l’alumnat amb els millors resultats passa a la segona i última fase, que es realitza al centre concertat, com la jornada primigènia.

Però, quin és l’èxit d’esta jornada matemàtica? El seu objectiu és «l’estímul de la creativitat i el desenvolupament del pensament crític». Així ho explica a Levante-EMV la directora del centre, Chus Bolinches de la Peña.

«És un projecte del qual estem molt orgullosos i s’ha pogut mantindre durant 30 anys. Servix perquè l’alumnat puga desenvolupar, sobretot, la creativitat i perda la por a les Matemàtiques, disfrutant amb elles», afegix. D’esta manera, molts xiquets i xiquetes «deixen de vore les Matemàtiques com el ‘terror’ de les assignatures i aprenen a passar-ho bé amb elles», apunta.

Ningú vol perdre’s les proves

L’experiència és tan positiva que alumnat que ha passat per la jornada durant diversos cursos, després mantene el lligam amb el col·legi i participen en l’organització com a voluntàries durant els dies de la prova, explica la directora. A més, la Jornada Matemàtica aprofita per a treballar altres activitats relacionades amb la lògica i les Matemàtiques: alguns cursos han promocionat els escacs i enguany es treballaràper a descobrir els secrets del cub de Rubik.

María José Montesinos, coordinadora de la jornada i professora de Matemàtiques del centre, va estar ja en les primeres jornades, als 90, i constata que la progressió ha sigut molt gran i participa «una barbaritat d’alumnat» any rere any.

«És increïble vore a xiquets només de set anys matinant un dissabte per a fer Matemàtiques ‘com a bojos’, estan totalment motivats», assegura la docent. «És un gust vore com, en la primera fase, arriben autobusos plens al Campus de Vera», afirma.

L’expectació i les ganes de participar són tan altes que en més d’una ocasió alguns dels participants han anat vestits de comunió, ja que els coincidia el mateix dia i no volien perdre’s la prova, comfessa Montesinos.

Sobre com és la jornada, la professora explica que, per a Primària, apareixen activitats de «molt d’enginy i lògica, més que càlcul profund; volem que aprenguen jugant, a través de sudokus o fòrmules geomètriques rares», afirma.

Quant a Secundària i Batxillerat, se’ls pregunta sobre «conceptes bàsics que han de conéixer», però també detalls de més nivell que fan que els participants d’estos cursos «moltes vegades estudien pel seu compte», a més de les hores de classe, per a enfrontar millor les proves.

L’èxit de la Jornada Matemàtica Valencia és una de les iniciatives per les quals el Col·legi Guadalaviar —que ensenya l’assignatura amb el Mètode Singapur i impulsa les STEM entre les seues alumnes (tot el seu alumnat es femení)—, ha rebut enguany el premi al millor centre en Matemàtiques de la prestigiosa entitat Pisa for Schools.