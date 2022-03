La Fundació Bromera organitza l’esmorzar literari #TrobadaEntreLínies

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha organitzat la #TrobadaEntreLínies, un encontre de clubs de lectura que se celebrarà el divendres 29 d’abril, a les 10.00 hores, a la Cafeteria La Octava, situada a l’octava planta del Palau de les Arts Reina Sofía.

L’activitat consistirà en un esmorzar literari amb els escriptors i escriptores Silvestre Vilaplana, Natàlia Gisbert, Mercè Climent, Aina Fullana, Jordi Colonques i Irene Rodrigo. Els assistents hi podran degustar un café amb alguns dolços mentre els autors i autores conversen amb Rosa Mengual, directora de la Fundació Bromera, i Míriam Salvador, responsable de comunicació de l’entitat, sobre les seues novetats literàries. El públic podrà intervindre en qualsevol moment per a plantejar alguna qüestió.

Durant l’activitat, Silvestre Vilaplana presentarà la seua última novel·la, Suburbis del paradís; Natàlia Gisbert hi parlarà de Vi i veritat, el títol amb el qual va guanyar el Premi Ciutat d’Alcoi de Novel·la Isabel-Clara Simó; Mercè Climent participarà en la conversa amb l’obra juvenil No hi havia a València...; Aina Fullana desvelarà els secrets d’Els dies bons, Premi València de Narrativa; Jordi Colonques contarà alguns detalls de Monumental, Premi Novel·la i Falles de Cullera, i Irene Rodrigo explicarà el procés creatiu de Tres lunas llenas. A més, hi haurà signatura d’exemplars, sortejos i regals per als assistents.

La inscripció és gratuïta i s’ha de realitzar emplenant el formulari en línia de l’apartat «Activitats» del web www.clubdelecturaenvalencia.org abans del 22 d’abril. Les places són limitades. L’activitat està adreçada a persones que coordinen clubs de lectura en biblioteques, llibreries, centres educatius o en qualsevol altra entitat.